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Poster of Spolecne sami
3.9
Kinoafisha Films Spolecne sami
3.9

Spolecne sami

, 2024
Spolecne sami
Czechia / Drama / 18+
Poster of Spolecne sami
3.9

Cast

Natálie Grossová
Ema Stranska
Denisa Pfauserová
Eliska Peterova
Jakub Moulis
Petr Jilek
Markéta Hrubesová
Jirina Peterova
Dominika Býmová
Sabina Vavrova
Daniel Kupsa
David Kosir
Miroslav Simunek
Karel Stransky
Lucie Benešová
Zdenka Stranska
Stepán Tucek
Oskar Falta
Ladislav Ondrej
Robert Benes
Director Tomás Magnusek, Gabriela Sittová
Writer Tomás Magnusek, Katerina Hyrslová, Nikola Krejcová, Gabriela Sittová
Composer Miroslav Lacko, Josef Abraham Mikulka, Lukas Sedlácek, Jakub Vlasek
Cast and Crew

Film details

Country Czechia
Runtime 1 hour 29 minutes
Production year 2024
World premiere 16 May 2024
Release date
16 May 2024 Czechia
Worldwide Gross $6,789
Production Tomás Magnusek S.R.O., Ambrozia, Umelecka Agentura, Cinemis
Also known as
Spolecne sami, Škola mého života, Společně sami, Lonely together

Film rating

3.9
Rate 15 votes
3.6 IMDb
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