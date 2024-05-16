Cast
Natálie Grossová
Ema Stranska
Denisa Pfauserová
Eliska Peterova
Markéta Hrubesová
Jirina Peterova
Dominika Býmová
Sabina Vavrova
Miroslav Simunek
Karel Stransky
Lucie Benešová
Zdenka Stranska
Ladislav Ondrej
Robert Benes
Cast and Crew
Director
Tomás Magnusek, Gabriela Sittová
Writer
Tomás Magnusek, Katerina Hyrslová, Nikola Krejcová, Gabriela Sittová
Composer
Miroslav Lacko, Josef Abraham Mikulka, Lukas Sedlácek, Jakub Vlasek
Film details
Country
Czechia
Runtime
1 hour 29 minutes
Production year
2024
World premiere
16 May 2024
Worldwide Gross
$6,789
Production
Tomás Magnusek S.R.O., Ambrozia, Umelecka Agentura, Cinemis
Also known as
Spolecne sami, Škola mého života, Společně sami, Lonely together