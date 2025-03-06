Menu
7.4 IMDb Rating: 7.6
Sinners

Sinners

Sinners
Synopsis

Trying to leave their troubled lives behind, twin brothers return to their hometown to start again, only to discover that an even greater evil is waiting to welcome them back.

Sinners - trailer #2
Sinners  trailer #2
Country USA
Runtime 2 hours 27 minutes
Production year 2025
Online premiere 1 June 2025
World premiere 6 March 2025
Release date
26 April 2025 Russia
24 April 2025 Argentina +13
17 April 2025 Australia
17 April 2025 Azerbaijan 18+
16 April 2025 Belgium
17 April 2025 Brazil
18 April 2025 Bulgaria
17 April 2025 Cambodia
18 April 2025 Canada
17 April 2025 Chile 14
17 April 2025 Colombia
7 March 2025 Croatia o.A.
6 March 2025 Czechia
16 April 2025 Denmark
17 April 2025 Dominican Republic
18 April 2025 Estonia
16 April 2025 Finland K-16
16 April 2025 France
17 April 2025 Georgia R
17 April 2025 Germany
18 April 2025 Great Britain
17 April 2025 Greece
17 April 2025 Guatemala
17 April 2025 Hong Kong
17 April 2025 Hungary
6 March 2025 Iceland Unrated
18 April 2025 India
16 April 2025 Indonesia
18 April 2025 Ireland
17 April 2025 Israel
17 April 2025 Italy
20 June 2025 Japan
17 April 2025 Kazakhstan 18+
17 April 2025 Kuwait
17 April 2025 Kyrgyzstan 16+
7 March 2025 Latvia N16
17 April 2025 Lebanon
7 March 2025 Lithuania
12 June 2025 Macao C
17 April 2025 Malaysia
17 April 2025 Mexico
17 April 2025 Moldova N 16
18 April 2025 Mongolia
7 March 2025 Montenegro o.A.
16 April 2025 Morocco
17 April 2025 Netherlands
17 April 2025 New Zealand
18 April 2025 Norway 15
18 April 2025 Pakistan
17 April 2025 Panama
17 April 2025 Peru
19 April 2025 Philippines
18 April 2025 Poland
17 April 2025 Portugal
17 April 2025 Puerto Rico R
17 April 2025 Qatar
18 April 2025 Romania
17 April 2025 Saudi Arabia
7 March 2025 Serbia o.A.
17 April 2025 Singapore
17 April 2025 Slovakia 15
18 April 2025 South Africa
3 June 2025 South Korea
16 April 2025 Spain
16 April 2025 Sweden 15
16 April 2025 Switzerland 16
17 April 2025 Taiwan, Province of China
17 April 2025 Thailand
18 April 2025 Turkey 16+
10 April 2025 UAE 18TC
18 April 2025 USA
17 April 2025 Ukraine
17 April 2025 Uruguay
17 April 2025 Uzbekistan
9 May 2025 Viet Nam
17 April 2025 Virgin Islands (U.S.) R
Budget $90,000,000
Worldwide Gross $366,678,513
Production Warner Bros., Domain Entertainment (II), Proximity Media
Also known as
Sinners, Pecadores, Blood & Sinners, Grešnici, Грешники, Грешници, 罪人, Bűnösök, Grilled Cheese, Grzesznicy, Günahkârlar, Hříšníci, I peccatori, Khot'iim, Los pecadores, Nusidėjėliai, Păcătoșii, Patused, Pécheurs, Syntisiä, Tội Đồ, Αμαρτωλοί, Грішники, सिनर्स, 罪人たち, 罪人們
Director
Ryan Coogler
Ryan Coogler
Cast
Michael B. Jordan
Michael B. Jordan
Hailee Steinfeld
Hailee Steinfeld
Jack O'Connell
Jack O'Connell
Wunmi Mosaku
Wunmi Mosaku
Lola Kirke
Lola Kirke
7.4
28 votes
7.6 IMDb
Place in the rating
In overall ranking  1045 In the Drama genre  497 In films of USA  646
М.Дэй Шмалян 27 May 2025, 12:05
Это же просто 'От заката до рассвета " для чёрных. Бессовестный плагиат
Comon 17 July 2025, 18:10
Фильм просто бомба, смешение нескольких жанров, вестерн-ужастик-мюзикл, и в стиле От Зпката до Рассвета-1, да. Майкл Б.Джордан - играет одновременно - обоих братьев, совершенно разных, суперская игра
Sinners - trailer #2
Sinners Trailer #2
Sinners - trailer
Sinners Trailer
