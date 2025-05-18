Menu
The Phoenician Scheme

The Phoenician Scheme

The Phoenician Scheme
Synopsis

Described as a father-daughter espionage story with a darker tone than usual for Anderson. Premise TBA.
The Phoenician Scheme - trailer
The Phoenician Scheme  trailer
Country USA
Runtime 1 hour 41 minutes
Production year 2025
Online premiere 1 July 2025
World premiere 18 May 2025
Release date
7 June 2025 Russia
5 June 2025 Argentina +13
5 June 2025 Australia
29 May 2025 Brazil
6 June 2025 Canada
5 June 2025 Chile 14
29 May 2025 Colombia
5 June 2025 Croatia
5 June 2025 Czechia
5 June 2025 Dominican Republic
30 May 2025 Estonia
6 June 2025 Finland
28 May 2025 France
5 June 2025 Georgia PG-13
29 May 2025 Germany
23 May 2025 Great Britain
29 May 2025 Greece
5 June 2025 Guatemala
29 May 2025 Hong Kong
29 May 2025 Hungary 16
29 May 2025 Iceland Unrated
6 June 2025 India
6 June 2025 Indonesia
23 May 2025 Ireland 12A
31 July 2025 Israel
28 May 2025 Italy
19 September 2025 Japan
29 May 2025 Kazakhstan 16+
29 May 2025 Kyrgyzstan 16+
30 May 2025 Latvia
30 May 2025 Lithuania N
29 May 2025 Macao C
29 May 2025 Mexico
5 June 2025 Montenegro o.A.
28 May 2025 Morocco
29 May 2025 Netherlands 16
29 May 2025 New Zealand M
6 June 2025 Norway 9
29 May 2025 Peru
6 June 2025 Poland
5 June 2025 Serbia o.A.
5 June 2025 Singapore
5 June 2025 Slovakia 15
30 May 2025 South Africa
28 May 2025 South Korea 15
30 May 2025 Spain
30 May 2025 Sweden 11
28 May 2025 Switzerland
6 June 2025 Taiwan, Province of China
30 May 2025 Turkey 13+
6 June 2025 USA
29 May 2025 Ukraine
29 May 2025 Uzbekistan
Budget $30,000,000
Worldwide Gross $39,876,015
Production Focus Features, Indian Paintbrush, American Empirical Pictures
Also known as
The Phoenician Scheme, El esquema fenicio, Der phönizische Meisterstreich, Feničanska spletka, La trama fenicia, O Esquema Fenício, Финикийская схема, A föníciai séma, Chiến Dịch Phoenician, Feničanska šema, Fénické spiknutí, Fenicki układ, Fenike Planı, Finikiečių schema, Foiniiklaste skeem, Foinikialainen juoni, Ha'Oketz Ha'Phinicki, Le complot phénicien, Untitled Wes Anderson Film, Фінікійська схема, ザ・ザ・コルダのフェニキア計画, 腓尼基計劃
Director
Wes Anderson
Cast
Benicio Del Toro
Benicio Del Toro
Bill Murray
Michael Cera
Riz Ahmed
Mia Threapleton
Cast and Crew
Film in Collections
Movies About the Rich and Billionaires Movies About the Rich and Billionaires
Intelligent Comedies Intelligent Comedies
Films About Intrigue Films About Intrigue

Film rating

6.8
Rate 21 votes
6.7 IMDb
Write review
Place in the rating
In overall ranking  2129 In the Action genre  472 In the Comedy genre  526 In films of USA  1300
Film Reviews
ikolmogorova 23 September 2025, 11:15
Новый фильм Мэтра независимого американского кино Уэса Андерсона вновь вызвал много споров. Одни считают его чуть ли не худшим фильмом Андерсона,… Read more…
Comon 23 June 2025, 19:06
Че-то никто не пишет здесь, так этож опять полный крышеснос от Уэса Андреевна, очередной его шедевр, неповторимый стиль, сногсшибательный Бенисио… Read more…
Reviews Write review
Film Trailers All trailers
The Phoenician Scheme - trailer
The Phoenician Scheme Trailer
The Phoenician Scheme - trailer in russian
The Phoenician Scheme Trailer in russian
Stills
