Poster of Sigue mi voz
1 poster
Kinoafisha Films Sigue mi voz

Sigue mi voz 18+
Напомним о выходе в прокат
Country Spain / USA
Production year 2025
Online premiere 2 January 2026
World premiere 4 April 2025
Release date
27 November 2025 Chile TE+7
23 October 2025 Mexico
4 April 2025 Spain
Worldwide Gross $162,437
Production Zeta Studios, Beta Fiction, Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA)
Also known as
Sigue mi voz, Follow My Voice, Folge meiner Stimme, Idź za moim głosem, Segui la mia voce, Siga Minha Voz, Suis ma voix
Director
Pablo Santidrián
Inés Pintor
Cast
Mario Casas
Anna Castillo
Berta Castañé
Jae Woo Yang
Cast and Crew

Film rating

7.1
Rate 10 votes
5.3 IMDb
Place in the rating
Best Films of 2025 
