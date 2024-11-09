7.8
Tasty

, 2024
Gardutė
Lithuania / Comedy / 18+
Synopsis

Follows two friends working in a canteen who take part in a cooking competition on TV.

Cast

Natalija Janichkina
Liubomiras Laucevicius
Darius Gumauskas
Agnieska Ravdo
Vytautas Rumsas Jaunesnysis
Director Egle Vertelyte
Writer Egle Vertelyte, Irena Kuneviciute
Composer Titas Petrikis
Cast and Crew

Film details

Country Lithuania
Runtime 1 hour 30 minutes
Production year 2024
Online premiere 30 January 2025
World premiere 9 November 2024
Release date
29 November 2024 Estonia
2 May 2025 Great Britain PG
29 November 2024 Lithuania N
Budget €720,000
Worldwide Gross $94,344
Production Lithuanian Film Centre, Nafta Films, iN SCRiPT
Also known as
Tasty, Gardutė, Hea kõhutäis, Pysznie

Film rating

7.8
Rate 14 votes
6.7 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
