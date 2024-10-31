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Poster of Pravo na levo
5.7
Pravo na levo - Trailer
Kinoafisha Films Pravo na levo
5.7

Pravo na levo

, 2024
Pravo na levo
Russia / Comedy / 18+
Trailers
Poster of Pravo na levo
5.7
Pravo na levo - Trailer
Pravo na levo  Trailer

Cast

Roman Mayakin
Roman Mayakin
Vladimir Sychyov
Vladimir Sychyov
Yelena Biryukova
Yelena Biryukova
Sudya
Yan Tsapnik
Yan Tsapnik
Yanina Studilina
Yanina Studilina
Leonid Ardo
Chelovek v zale
Elena Vladimirovna Koetirjova
Elena Vladimirovna Koetirjova
Olga
Daniyar Artykbaev
Dvornik
Irina Bezrukova
Irina Bezrukova
Zhenshchina v marshrutke
Yelena Borshchyova
Yelena Borshchyova
Uborshchitsa
Artemiy Boyko
Igoryok
Aleksey Dmitriyev
Aleksey Dmitriyev
Pomoshchnik testya
Director Garik Petrosyan
Writer Yuliya Lemark, Ruben Sarukhanyan, Georgiy Zhitkov
Composer Ilya Zudin
Cast and Crew

Film details

Country Russia
Runtime 1 hour 28 minutes
Production year 2024
Online premiere 29 November 2024
World premiere 31 October 2024
Release date
31 October 2024 Russia RWV Film
31 October 2024 Belarus
31 October 2024 Uzbekistan 16+
Worldwide Gross $88,473
Production Aria Films, Klyovafilm, Russian World Vision
Also known as
Pravo na levo, Право на лево

Film rating

5.7
Rate 13 votes
3.5 IMDb
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