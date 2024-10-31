Cast
Leonid Ardo
Chelovek v zale
Daniyar Artykbaev
Dvornik
Cast and Crew
Writer
Yuliya Lemark, Ruben Sarukhanyan, Georgiy Zhitkov
Film details
Country
Russia
Runtime
1 hour 28 minutes
Production year
2024
Online premiere
29 November 2024
World premiere
31 October 2024
Release date
|31 October 2024
|Russia
| RWV Film
|
|31 October 2024
|Belarus
|
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|31 October 2024
|Uzbekistan
|
|16+
Worldwide Gross
$88,473
Production
Aria Films, Klyovafilm, Russian World Vision
Also known as
Pravo na levo, Право на лево