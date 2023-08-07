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Poster of Triggered
4.6
Triggered - Dubbed trailer
Kinoafisha Films Triggered
4.6

Triggered

, 2023
Topakk
Philippines / Action, Thriller / 18+
Trailers
Poster of Triggered
4.6
Triggered - Dubbed trailer
Triggered  Dubbed trailer

Synopsis

In a bid for redemption, an Ex-Special Forces security guard attempts to save the life of a woman who is being hunted by a corrupt police death squad working for a drug cartel.

Cast

Arjo Atayde
Miguel Vergara
Sid Lucero
Romero
Julia Montes
Weng Diwata
Bernard Palanca
Zarcon
Jeffrey Tam
Benjo
Enchong Dee
Leon Ramos
Kokoy De Santos
Bogs Diwata
Paolo Paraiso
Corpuz
Vin Abrenica
Sarmiento
Cholo Barretto
Aquinta
Director Richard Somes
Writer Jimmy Flores, Will Fredo, Elthonjey Parco, Richard Somes
Composer Jose Antonio Buencamino
Cast and Crew

Film details

Country Philippines
Runtime 1 hour 53 minutes
Production year 2023
Online premiere 13 May 2025
World premiere 7 August 2023
Release date
22 February 2024 Russia КИНОА
25 December 2024 Philippines
Worldwide Gross $867
Production CreatePH Films, Film Development Council of the Philippines, Fusee
Also known as
Topakk, Triggered, Nightride, Topakk - The Last Battle, Φυτίλιασμα, ทริกเกอร์: สัญชาตญาณสังหาร

Film rating

4.6
Rate 10 votes
4.5 IMDb
Updated 18 February 2026

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Triggered - Dubbed trailer
Triggered Dubbed trailer
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