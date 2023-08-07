Cast
Arjo Atayde
Miguel Vergara
Kokoy De Santos
Bogs Diwata
Cast and Crew
Director
Richard Somes
Writer
Jimmy Flores, Will Fredo, Elthonjey Parco, Richard Somes
Composer
Jose Antonio Buencamino
Film details
Country
Philippines
Runtime
1 hour 53 minutes
Production year
2023
Online premiere
13 May 2025
World premiere
7 August 2023
Release date
|22 February 2024
|Russia
| КИНОА
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|25 December 2024
|Philippines
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Worldwide Gross
$867
Production
CreatePH Films, Film Development Council of the Philippines, Fusee
Also known as
Topakk, Triggered, Nightride, Topakk - The Last Battle, Φυτίλιασμα, ทริกเกอร์: สัญชาตญาณสังหาร