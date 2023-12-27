Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Kina & Yuk
6.8
Kina & Yuk - Trailer
Kinoafisha Films Kina & Yuk
6.8

Kina & Yuk

, 2023
Kina & Yuk, renards de la banquise
France, Canada, Italy / Adventure, Drama, Family / 18+
Trailers
Poster of Kina & Yuk
6.8
Kina & Yuk - Trailer
Kina & Yuk  Trailer

Synopsis

The adventure following two foxes who are preparing to become parents for the first time at a time when global warming is altering the rules for everyone.

Cast

Virginie Efira
Virginie Efira
Narrator
Veronique Boileau
Musher
Trinity Vittrekwa
Fille 11 ans
Joe Bishop
Le Trappeur
Sarah-Jeanne Labrosse
Sarah-Jeanne Labrosse
Narrator - Canadian version
Director Guillaume Maidatchevsky
Writer Guillaume Lonergan, Guillaume Maidatchevsky, Michaël Souhaité
Composer Julien Jaouen
Cast and Crew

Film details

Country France / Canada / Italy
Runtime 1 hour 25 minutes
Production year 2023
World premiere 27 December 2023
Release date
30 May 2024 Croatia 0
22 February 2024 Czechia
2 February 2024 Estonia
27 December 2023 France
1 February 2024 Kazakhstan 6+
18 January 2024 Kyrgyzstan
5 January 2024 Latvia U
5 January 2024 Lithuania V
6 December 2024 Poland
27 December 2023 Spain
18 January 2024 Uzbekistan
Worldwide Gross $1,443,398
Production Valdés, TF1 Studio, France 3 Cinéma
Also known as
Kina et Yuk, renards de la banquise, Kina & Yuk, Die Abenteuer von Kina & Yuk, Ask & Ylva, Ask & Ylva - Snørevenes utrolige reise, Kina & Yuk - et arktisk eventyr, Kina & Yuk - napajäätikön ketut, Kina & Yuk: renards de la banquise, Kina & Yuk: zorros polares, Kina a Juk: Príbeh líštičiek, Kina e Yuk alla scoperta del mondo, Kina és Yuk: Két sarki róka kalandjai, Kina et Yuk, Kina i Yuk, Kina ja Yuk: polaarrebaste seiklused, Max a Mája: Příběh lištiček, The Snow Foxes, Белая птица: Новое чудо, Кина и Юк: Пушистые приключения, Кіна та Юк: Пухнасті пригоди, 北極小迷狐：吉娜&尤克, Kina & Yuk, réfugiés de la banquise

Film rating

6.8
Rate 14 votes
6.8 IMDb
Updated 3 December 2024

Film Trailers

All trailers
Kina & Yuk - Trailer
Kina & Yuk Trailer
All trailers All Top Trailers on Our Channel
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
Spider-Man: Brand New Day
Spider-Man: Brand New Day
2026, USA, Action, Adventure, Fantasy, Sci-Fi
The Odyssey
The Odyssey
2026, USA, Adventure, Fantasy, Action
Michael
Michael
2026, USA, Biography, Drama, Music, History
Mutiny
Mutiny
2026, USA, Action, Thriller, Crime
Moonzy the Movie
Moonzy the Movie
2026, Russia, Animation, Children's, Family
Posledniy bogatyr. Kolobok
Posledniy bogatyr. Kolobok
2026, Russia, Family, Fantasy
Smeshariki. Skvoz vselennye
Smeshariki. Skvoz vselennye
2026, Russia, Sci-Fi, Adventure
Moana
Moana
2026, USA, Adventure, Comedy, Family
Sacrifice
Sacrifice
2026, USA, Adventure, Comedy, Action
Hive
Hive
2026, Canada, Horror, Detective, Sci-Fi
Interstellar
Interstellar
2014, USA / Great Britain, Sci-Fi
Deep Water
Deep Water
2026, USA / Spain, Action, Horror, Thriller
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more