Film details
Country
Spain / Italy / Portugal
Runtime
1 hour 55 minutes
Production year
2001
Online premiere
5 July 2002
World premiere
28 September 2001
Release date
|21 March 2004
|France
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|28 September 2001
|Romania
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|15
|28 September 2001
|Spain
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|30 August 2002
|USA
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|R
Budget
€4,800,000
Worldwide Gross
$9,306,362
Production
Canal+ España, Enrique Cerezo Producciones Cinematográficas S.A., Eurimages
Also known as
Juana la Loca, Mad Love, Der Wahnsinn der Johanna, Evig kärlek, Giovanna la pazza, Ikuinen rakkaus, Jeanne la folle, Joana - A Louca, Joana, a Louca, Joanna Szalona, Juana - Çılgın aşk, Locura de amor, Madness of Joan, Madness of Love, Őrült Johanna, Безумие любви, Луда љубав, Хуана Лудата, 광녀 조앤