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Poster of Juana La Loca
6.5
Kinoafisha Films Juana La Loca
6.5

Juana La Loca

, 2001
Juana la Loca
Spain, Italy, Portugal / Biography, Drama, History / 18+
Poster of Juana La Loca
6.5

Synopsis

The tragic fate of Juana I of Castille, Queen of Spain, madly in love to an unfaithful husband, Felipe el Hermoso, Archduke of Austria.

Cast

Pilar López de Ayala
Juana
Giuliano Gemma
De Veyre
Roberto Álvarez
Admiral
Eloy Azorín
Álvaro de Estúñiga
Guillermo Toledo
Capitán Corrales
Susi Sánchez
Reina Isabel
Cristina Perales
María Ballesteros
María Ballesteros
Héctor Colomé
Lucio Romero
Daniele Liotti
Felipe
Rosana Pastor
Elvira
Director Vicente Aranda
Writer Vicente Aranda, Antonio Larreta, Manuel Tamayo y Baus
Composer José Nieto
Cast and Crew

Film details

Country Spain / Italy / Portugal
Runtime 1 hour 55 minutes
Production year 2001
Online premiere 5 July 2002
World premiere 28 September 2001
Release date
21 March 2004 France
28 September 2001 Romania 15
28 September 2001 Spain
30 August 2002 USA R
Budget €4,800,000
Worldwide Gross $9,306,362
Production Canal+ España, Enrique Cerezo Producciones Cinematográficas S.A., Eurimages
Also known as
Juana la Loca, Mad Love, Der Wahnsinn der Johanna, Evig kärlek, Giovanna la pazza, Ikuinen rakkaus, Jeanne la folle, Joana - A Louca, Joana, a Louca, Joanna Szalona, Juana - Çılgın aşk, Locura de amor, Madness of Joan, Madness of Love, Őrült Johanna, Безумие любви, Луда љубав, Хуана Лудата, 광녀 조앤

Film rating

6.5
Rate 10 votes
6.5 IMDb
Updated 27 December 2023
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