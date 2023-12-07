Cast
Cast and Crew
Director
Ali Akyildiz
Writer
Lütfi Albayrak, Sezgin Irmak
Composer
Eser Taskiran, Mehmet Can Erdogan
Film details
Country
Turkey
Runtime
2 hours 0 minute
Production year
2023
World premiere
7 December 2023
Release date
|7 December 2023
|Germany
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|12
|7 December 2023
|Great Britain
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|12A
|8 December 2023
|Turkey
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Worldwide Gross
$1,137,923
Production
CNS Production, Metronom Film, Reke Film
Also known as
Murat Gögebakan: Kalbim Yarali, Murat Gögebakan, Murat Göğebakan: Kalbim Yaralı