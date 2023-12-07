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Poster of Murat Gögebakan: Kalbim Yarali
6.6
Kinoafisha Films Murat Gögebakan: Kalbim Yarali
6.6

Murat Gögebakan: Kalbim Yarali

, 2023
Murat Gögebakan: Kalbim Yarali
Turkey / Biography, Drama, Music / 18+
Poster of Murat Gögebakan: Kalbim Yarali
6.6

Synopsis

Turkish singer Murat Göğebakan embarks on a successful musical career, until he receives a terminal cancer diagnosis.

Cast

Kadir Bertan
Young Murat
Güney Kilinç
Faruk Pakis
Hande Soral
Hande Soral
Necmi Yapici
Merve Kansu
Burak Sevinç
Murat Gögebakan
Tuvana Türkay
Selma
Feride Çetin
Seval Tan
Hemsire
Director Ali Akyildiz
Writer Lütfi Albayrak, Sezgin Irmak
Composer Eser Taskiran, Mehmet Can Erdogan
Cast and Crew

Film details

Country Turkey
Runtime 2 hours 0 minute
Production year 2023
World premiere 7 December 2023
Release date
7 December 2023 Germany 12
7 December 2023 Great Britain 12A
8 December 2023 Turkey
Worldwide Gross $1,137,923
Production CNS Production, Metronom Film, Reke Film
Also known as
Murat Gögebakan: Kalbim Yarali, Murat Gögebakan, Murat Göğebakan: Kalbim Yaralı

Film rating

6.6
Rate 10 votes
6.1 IMDb
Updated 21 December 2023
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