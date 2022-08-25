Cast
Robert Shannon
officer Tom Secret
Paul Kelleher
Richard Avery
Frank Secret
Police chief
Sasha Simon
Jennifer Raizen
Cast and Crew
Director
Robert Shannon
Writer
Martina Finch, Robert Shannon
Composer
Kinsey Whitehouse
Film details
Country
USA
Runtime
1 hour 24 minutes
Production year
2022
Online premiere
15 December 2023
World premiere
25 August 2022
Production
LRAM Film Productions, Shannon Productions, West Digital
Also known as
The Ant Farm, El misterio de la casa del lago, O Mistério da Casa do Lago