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Poster of The Ant Farm
4.2
Kinoafisha Films The Ant Farm
4.2

The Ant Farm

, 2022
The Ant Farm
USA / Thriller / 18+
Poster of The Ant Farm
4.2

Synopsis

A couple rent a lake side cabin on the anniversary of their daughter death, only find out they are not where they thought they were.

Cast

Robert Shannon
officer Tom Secret
Thea Antzis
Gabbe
Martina Finch
Deb Avery
Paul Kelleher
Richard Avery
Frank Secret
Police chief
Sasha Simon
Jennifer Raizen
Director Robert Shannon
Writer Martina Finch, Robert Shannon
Composer Kinsey Whitehouse
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 1 hour 24 minutes
Production year 2022
Online premiere 15 December 2023
World premiere 25 August 2022
Release date
25 August 2022 Uruguay
Production LRAM Film Productions, Shannon Productions, West Digital
Also known as
The Ant Farm, El misterio de la casa del lago, O Mistério da Casa do Lago

Film rating

4.2
Rate 10 votes
4 IMDb
Updated 14 December 2023

Quotes

Richard Avery What's the best way out of here?
officer Tom Secret There is no way out. This is the only road.
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
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