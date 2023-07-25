Menu
Poster of Concrete Utopia
6.8 IMDb Rating: 6.6
Concrete Utopia

Concrete Utopia

Konkeuriteu yutopia 18+
Synopsis

The world has been reduced to rubble by a massive earthquake. While no one knows for sure how far the ruins stretch, or what the cause of the earthquake may be, in the heart of Seoul there is only one apartment building left standing. It is called Hwang Gung Apartments. The solidarity of its residents is rapidly dwindling. Under the leadership of the mysterious Yeong-tak, the lucky inhabitants of the building forcibly evict the homeless seeking shelter and impose a fascist discipline.
Concrete Utopia - trailer in russian
Concrete Utopia  trailer in russian
Country South Korea
Runtime 2 hours 10 minutes
Production year 2023
Online premiere 26 September 2023
World premiere 25 July 2023
Release date
14 February 2024 Russia Кино.Арт.Про
28 December 2023 Argentina
14 February 2024 Azerbaijan
28 December 2023 Brazil
15 December 2023 Bulgaria
28 December 2023 Chile
28 December 2023 Colombia
28 December 2023 Ecuador
28 January 2024 France
17 August 2023 Hong Kong
23 August 2023 Indonesia
14 February 2024 Kyrgyzstan
28 December 2023 Mexico B-15
14 February 2024 Moldova
28 December 2023 Paraguay
28 December 2023 Peru
20 September 2023 Philippines
24 August 2023 Singapore PG13
9 August 2023 South Korea 15
2 February 2024 Spain
10 August 2023 Taiwan
14 February 2024 Tajikistan
31 August 2023 Thailand
26 October 2023 USA
15 December 2023 Uzbekistan
Budget $18,000,000
Worldwide Gross $30,077,348
Production Climax Studio, BH Entertainment Co. Ltd.
Also known as
Konkeuriteu yutopia, Concrete Utopia, Sobrevivientes: Después del terremoto, Sobrevivientes después del terremoto, Betoonvaremed, Concrete Utopía, Địa Đàng Sụp Đổ, Sobreviventes - Depois do Terremoto, Sobrevivientes, Wstrząsy, Бетонна утопія, Бетонная утопия, Выжившие. Бетонная утопия, コンクリート・ユートピア, 水泥烏托邦, 水泥烏托邦：末日浩劫, 烏托邦浩劫
Director
Taehwa Um
Cast
Park Seo-joon
Park Seo-joon
Lee Byung-hun
Lee Byung-hun
Kim Sun-young
Kim Sun-young
Kim Do-yoon
Ji-hu Park
Cast and Crew
Film in Collections
Films about the End of the World and Survival in a Post-Apocalyptic World Films about the End of the World and Survival in a Post-Apocalyptic World

Film rating

6.8
Rate 22 votes
6.6 IMDb
Write review
Place in the rating
In overall ranking  2172
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Film Reviews

Weteran Mc 28 August 2024, 00:14
"Выжившие. Бетонная утопия" - южнокорейский драматический фильм-катастрофа 2023 года, выдвинутый на "Оскар".
Сюжет повествует… Read more…
cool.igor-1969 16 February 2024, 15:37
"Прикольный фильм" - с этим можно согласиться, но на "Оскар"??? По-моему совсем не стоит выдвигать! Сюжет изъезженный,… Read more…
Concrete Utopia - trailer in russian
Concrete Utopia Trailer in russian
Stills
