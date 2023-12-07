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Poster of Extra Ordinary Man
6.6
Kinoafisha Films Extra Ordinary Man
6.6

Extra Ordinary Man

, 2023
Extra Ordinary Man
India / Action / 18+
Poster of Extra Ordinary Man
6.6

Cast

Sreeleela
Likitha
Sudev Nair
Nero
Rao Ramesh
Somasekhar
Brahmaji
Pathro
Ajay
Bhaskar
Nithiin
Abhinay
Rajasekhar
IG Vijay
Rohini
Abhinay's mother
Harsha Vardhan
Mohanthi
Annapurnamma
Likitha's grandmother
Harshavardhan
Mohanthi
Director Vakkantham Vamsi
Writer Vakkantham Vamsi, Hemanth Sivalenka, Bhargava Karthik
Composer Harris Jayaraj
Cast and Crew

Film details

Country India
Runtime 2 hours 37 minutes
Production year 2023
World premiere 7 December 2023
Release date
7 December 2023 Great Britain 15
8 December 2023 India
8 December 2023 UAE TBC
Budget 450,000,000 INR
Worldwide Gross $25,141
Production Aditya Productions & Entertainment, Ruchira Entertainment, Sreshth Movies
Also known as
Extra Ordinary Man, Extraordinary Man, Nithiin 32

Film rating

6.6
Rate 10 votes
4.9 IMDb
Updated 24 July 2026
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