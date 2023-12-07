Cast
Annapurnamma
Likitha's grandmother
Cast and Crew
Director
Vakkantham Vamsi
Writer
Vakkantham Vamsi, Hemanth Sivalenka, Bhargava Karthik
Composer
Harris Jayaraj
Film details
Country
India
Runtime
2 hours 37 minutes
Production year
2023
World premiere
7 December 2023
Release date
|7 December 2023
|Great Britain
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|15
|8 December 2023
|India
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|8 December 2023
|UAE
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|TBC
Budget
450,000,000 INR
Worldwide Gross
$25,141
Production
Aditya Productions & Entertainment, Ruchira Entertainment, Sreshth Movies
Also known as
Extra Ordinary Man, Extraordinary Man, Nithiin 32