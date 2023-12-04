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Poster of The Revolt of Job
7.4
Kinoafisha Films The Revolt of Job
7.4

The Revolt of Job

, 1983
Jób lázadása
Hungary / Drama / 18+
Poster of The Revolt of Job
7.4

Synopsis

The story of a childless Jewish couple in WWII-era Hungary who adopt a Hungarian boy and raise him with their values and traditions.

Cast

Hédi Temessy
Róza, Jób felesége
Peter Rudolf
Jani
Ferenc Bencze
Günther
András Ambrus
Titusz Kovács
Ferenc Zenthe
Jób
Gábor Fehér
Lackó
Heinrich Starhemberg
Rabbi
István Verebes
Rabbi
Léticia Cano
Ilka
Nóra Görbe
Ilka
László Gálffi
Cirkuszos
Director Imre Gyöngyössy, Barna Kabay
Writer Imre Gyöngyössy, Katalin Gyöngyössy, Barna Kabay, Katalin Petényi
Composer Zoltán Jeney
Cast and Crew

Film details

Country Hungary
Runtime 1 hour 45 minutes
Production year 1983
World premiere 1 December 1983
Release date
1 December 1983 Hungary
Production MAFILM Társulás Stúdió, Macropolis, Magyar Televízió Müvelödési Föszerkesztöség (MTV) (I)
Also known as
Jób lázadása, The Revolt of Job, A Revolta de Jó, Bunt Hioba, Ha-Mered Shel Eyov, Hiob lehnt sich auf, Hiobs Revolte, Job'un İsyanı, Jobs uppror, La rebelión de Job, Забастовка

Film rating

7.4
Rate 10 votes
7.4 IMDb
Updated 4 December 2023
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