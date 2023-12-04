Cast
Heinrich Starhemberg
Rabbi
Cast and Crew
Director
Imre Gyöngyössy, Barna Kabay
Writer
Imre Gyöngyössy, Katalin Gyöngyössy, Barna Kabay, Katalin Petényi
Composer
Zoltán Jeney
Film details
Country
Hungary
Runtime
1 hour 45 minutes
Production year
1983
World premiere
1 December 1983
Production
MAFILM Társulás Stúdió, Macropolis, Magyar Televízió Müvelödési Föszerkesztöség (MTV) (I)
Also known as
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