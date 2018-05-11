Cast
Robert Więckiewicz
Michael Loboda
Cast and Crew
Director
Piotr Szkopiak
Writer
Piotr Szkopiak, Paul Szambowski
Composer
Bartosz Chajdecki
Film details
Country
Poland / Great Britain
Runtime
1 hour 37 minutes
Production year
2018
World premiere
11 May 2018
Release date
|11 May 2018
|Poland
|
|16
|29 May 2018
|USA
|
|
Worldwide Gross
$3,058
Production
Vicarious Productions Limited, Vicarious Productions, Dignity Film Finance
Also known as
The Last Witness, A Última Testemunha, El último testigo, Katyń. Ostatni świadek, Poslednji svedok, Posljednji svjedok, The Last Witness - L'ultimo testimone, Последний свидетель