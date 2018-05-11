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Poster of The Last Witness
5.6
Kinoafisha Films The Last Witness
5.6

The Last Witness

, 2018
The Last Witness
Poland, Great Britain / History, Thriller / 18+
Poster of The Last Witness
5.6

Synopsis

An ambitious young journalist uncovers the horrific slaughter of 22,000 Polish officers during World War II, a secret kept hidden for far too many years.

Cast

Alex Pettyfer
Alex Pettyfer
Stephen Underwood
Robert Więckiewicz
Michael Loboda
Talulah Riley
Talulah Riley
Jeanette Mitchell
Michael Gambon
Michael Gambon
Frank Hamilton
Piotr Stramowski
Andrzej Nowak
Marko Leht
Gwilym Lee
Gwilym Lee
Henry Lloyd-Hughes
Henry Lloyd-Hughes
Bill Fellows
Bill Fellows
David Stern
Oliver Ford Davies
Oliver Ford Davies
Christopher Wilson
Director Piotr Szkopiak
Writer Piotr Szkopiak, Paul Szambowski
Composer Bartosz Chajdecki
Cast and Crew

Film details

Country Poland / Great Britain
Runtime 1 hour 37 minutes
Production year 2018
World premiere 11 May 2018
Release date
11 May 2018 Poland 16
29 May 2018 USA
Worldwide Gross $3,058
Production Vicarious Productions Limited, Vicarious Productions, Dignity Film Finance
Also known as
The Last Witness, A Última Testemunha, El último testigo, Katyń. Ostatni świadek, Poslednji svedok, Posljednji svjedok, The Last Witness - L'ultimo testimone, Последний свидетель

Film rating

5.6
Rate 10 votes
5.7 IMDb
Updated 26 August 2024
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