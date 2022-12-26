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Poster of Jólamóðir
Kinoafisha Films Jólamóðir

Jólamóðir

, 2022
Jólamóðir
Iceland / Adventure, Family, Fantasy / 18+
Poster of Jólamóðir

Synopsis

When two troll siblings wake up all alone in their cave, they need to embark on an adventure to find out were the 100 troll family has gone to. New things come to light about their family and feared mother Grýla.

Cast

Hrafnhildur Emma Björnsdóttir
Arnór Björnsson
Eiríkur Már Georgsson
Jökull Smári Jakobsson
Pottaskefill
Andrea Osp Karlsdottir
Skjóða
Sigsteinn Sigurbergsson
Hurðaskellir
Anna Bergljót Thorarensen
Grýla
Stefán Benedikt Vilhelmsson
Leppalúði
Gríma Kristjánsdóttir
Rófa
Huld Óskarsdóttir
Tása
Hlynur Þorsteinsson
Giljagaur
Björn Thorarensen
Langleggur
Director Jakob Hákonarson
Writer Anna Bergljót Thorarensen
Composer Helgi Reynir Jónsson, Þórður Gunnar Þorvaldsson
Cast and Crew

Film details

Country Iceland
Runtime 2 hours 3 minutes
Production year 2022
World premiere 26 December 2022
Release date
26 December 2022 Iceland Allowed
Budget €144,000
Worldwide Gross $20,779
Production A Whole Lotta Love, Síminn
Also known as
Jólamóðir

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Updated 1 November 2023
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