When two troll siblings wake up all alone in their cave, they need to embark on an adventure to find out were the 100 troll family has gone to. New things come to light about their family and feared mother Grýla.
Cast
Hrafnhildur Emma Björnsdóttir
Arnór Björnsson
Eiríkur Már Georgsson
Jökull Smári Jakobsson
Pottaskefill
Andrea Osp Karlsdottir
Skjóða
Sigsteinn Sigurbergsson
Hurðaskellir
Anna Bergljót Thorarensen
Grýla
Stefán Benedikt Vilhelmsson
Leppalúði
Gríma Kristjánsdóttir
Rófa
Huld Óskarsdóttir
Tása
Hlynur Þorsteinsson
Giljagaur
Björn Thorarensen
Langleggur
DirectorJakob Hákonarson
WriterAnna Bergljót Thorarensen
ComposerHelgi Reynir Jónsson, Þórður Gunnar Þorvaldsson