Film details
Country
Argentina / Uruguay
Runtime
1 hour 39 minutes
Production year
2023
Online premiere
27 October 2023
World premiere
25 September 2023
Release date
9 November 2023
Russia
Атмосфера Кино
9 November 2023
Argentina
+16
9 November 2023
Azerbaijan
1 February 2024
Brazil
18
9 November 2023
Bulgaria
29 February 2024
Ecuador
8 March 2024
Finland
18
15 May 2024
France
27 February 2025
Germany
22 February 2024
Greece
11 July 2024
Hungary
29 November 2023
Iceland
18 July 2024
Italy
31 January 2025
Japan
R15+
16 November 2023
Kazakhstan
16 November 2023
Kyrgyzstan
16+
11 January 2024
Mexico
C
9 November 2023
Moldova
8 February 2024
Peru
6 December 2023
Philippines
R-16
21 March 2024
Poland
11 January 2024
Portugal
M/16
5 October 2023
Puerto Rico
NR
9 October 2024
South Korea
19
19 January 2024
Spain
6 October 2023
Tajikistan
9 May 2024
Thailand
18
16 November 2023
Ukraine
11 January 2024
Uruguay
9 November 2023
Uzbekistan
8 February 2024
Venezuela
Worldwide Gross
$2,090,252
Production
Machaco Films, Aramos Cine, Shudder
Also known as
Cuando acecha la maldad, When Evil Lurks, Amikor a gonosz leselkedik, Gdy rodzi się zło, O Mal que Nos Habita, Quando o Mal Espreita, When Evil Lurks - paha vaanii, Εκεί που το κακό παραμονεύει, Коли зло ховається, Одержимые злом, 当邪恶潜伏时, 邪悪なるもの, 邪染小鎮, Zlo si umí počkat, Quando O Mal Chega, وقتی شیطان در کمین است
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