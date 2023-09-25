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Poster of When Evil Lurks
7.0
When Evil Lurks - Trailer
Kinoafisha Films When Evil Lurks
7.0

When Evil Lurks

, 2023
Cuando acecha la maldad
Argentina, Uruguay / Horror / 18+
Trailers
Poster of When Evil Lurks
7.0
When Evil Lurks - Trailer
When Evil Lurks  Trailer

Synopsis

In a remote village, two brothers find a demon-infected man just about to give birth to evil itself. They decide to get rid of the man but merely succeed in helping him to deliver the inferno.

Cast

Ezequiel Rodríguez
Pedro
Demián Salomón
Jimi
Marcelo Michinaux
Santino
Federico Liss
Luis Ziembrowsky
Ruiz
Silvina Sabater
Mirtha
Emilio Vodanovich
Jair
Virginia Garófalo
Sabrina
Paula Rubinsztein
Sara
Lucrecia Nirón Talazac
Vicky
Isabel Quinteros
María Elena
Director Demián Rugna
Writer Demián Rugna
Composer Pablo Fuu
Cast and Crew

Film details

Country Argentina / Uruguay
Runtime 1 hour 39 minutes
Production year 2023
Online premiere 27 October 2023
World premiere 25 September 2023
Release date
9 November 2023 Russia Атмосфера Кино
9 November 2023 Argentina +16
9 November 2023 Azerbaijan
1 February 2024 Brazil 18
9 November 2023 Bulgaria
29 February 2024 Ecuador
8 March 2024 Finland 18
15 May 2024 France
27 February 2025 Germany
22 February 2024 Greece
11 July 2024 Hungary
29 November 2023 Iceland
18 July 2024 Italy
31 January 2025 Japan R15+
16 November 2023 Kazakhstan
16 November 2023 Kyrgyzstan 16+
11 January 2024 Mexico C
9 November 2023 Moldova
8 February 2024 Peru
6 December 2023 Philippines R-16
21 March 2024 Poland
11 January 2024 Portugal M/16
5 October 2023 Puerto Rico NR
9 October 2024 South Korea 19
19 January 2024 Spain
6 October 2023 Tajikistan
9 May 2024 Thailand 18
16 November 2023 Ukraine
11 January 2024 Uruguay
9 November 2023 Uzbekistan
8 February 2024 Venezuela
Worldwide Gross $2,090,252
Production Machaco Films, Aramos Cine, Shudder
Also known as
Cuando acecha la maldad, When Evil Lurks, Amikor a gonosz leselkedik, Gdy rodzi się zło, O Mal que Nos Habita, Quando o Mal Espreita, When Evil Lurks - paha vaanii, Εκεί που το κακό παραμονεύει, Коли зло ховається, Одержимые злом, 当邪恶潜伏时, 邪悪なるもの, 邪染小鎮, Zlo si umí počkat, Quando O Mal Chega, وقتی شیطان در کمین است

Film rating

7.0
Rate 35 votes
6.9 IMDb
Write review
Place in the rating
In overall ranking  1852 In the Horror genre  125 In films of Argentina  3 In films of Uruguay  1 In films of 2023  101
Updated 18 February 2026

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