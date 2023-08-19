Menu
Poster of Teściowie 2
1 poster
Kinoafisha Films Teściowie 2

Teściowie 2

Teściowie 2 18+
Country Poland
Runtime 1 hour 35 minutes
Production year 2023
Online premiere 12 June 2024
World premiere 19 August 2023
Release date
15 September 2023 Azerbaijan
15 September 2023 Bulgaria
29 September 2023 Great Britain 15
15 September 2023 Moldova
15 September 2023 Poland 15
15 September 2023 Tajikistan
15 September 2023 Uzbekistan
Worldwide Gross $3,242,171
Production Akson Studio, TVN, Next Film
Also known as
Tesciowie 2, Teściowie 2
Director
Kalina Alabrudzinska
Cast
Eryk Kulm
Maja Ostaszewska
Izabela Kuna
Adam Woronowicz
Ewa Dałkowska
Cast and Crew

Film rating

6.0
Rate 12 votes
6 IMDb
Film Reviews
No reviews
