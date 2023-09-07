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Poster of My Big Fat Greek Wedding 3
5.1
Kinoafisha Films My Big Fat Greek Wedding 3
5.1

My Big Fat Greek Wedding 3

, 2023
My Big Fat Greek Wedding 3
USA / Comedy, Drama, Romantic / 18+
Poster of My Big Fat Greek Wedding 3
5.1

Synopsis

Join the Portokalos family as they travel to a family reunion in Greece for a heartwarming and hilarious trip full of love, twists and turns.

Cast

Elena Kampouris
Elena Kampouris
Paris
John Corbett
John Corbett
Ian
Lainie Kazan
Lainie Kazan
Maria
Nia Vardalos
Nia Vardalos
Toula
Louis Mandylor
Louis Mandylor
Nick
Gia Carides
Gia Carides
Nikki
Joey Fatone
Angelo
Andrea Martin
Aunt Voula
Maria Vacratsis
Aunt Frieda
Elias Kacavas
Aristotle
Director Nia Vardalos
Writer Nia Vardalos
Composer Stephanie Economou
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 1 hour 31 minutes
Production year 2023
Online premiere 26 September 2023
World premiere 7 September 2023
Release date
7 September 2023 Australia PG
7 September 2023 Austria
8 September 2023 Azerbaijan
21 September 2023 Brazil 12
8 September 2023 Bulgaria
7 September 2023 Canada 14A
7 September 2023 Croatia
7 September 2023 Czechia U
22 September 2023 Estonia
8 September 2023 Finland S
7 September 2023 Georgia PG-13
7 September 2023 Germany 0
8 September 2023 Great Britain 12A
14 September 2023 Greece
8 September 2023 Ireland 12A
14 September 2023 Israel All
12 October 2023 Italy T
8 September 2023 Kyrgyzstan
8 September 2023 Moldova
7 September 2023 Montenegro
7 September 2023 Netherlands 12
8 September 2023 Poland
7 September 2023 Puerto Rico PG-13
8 September 2023 Romania o.A.
7 September 2023 Serbia
7 September 2023 Slovakia
20 September 2023 South Korea 12
8 September 2023 Spain 12
8 September 2023 Tajikistan
8 September 2023 USA PG-13
8 September 2023 Uzbekistan
Worldwide Gross $38,831,076
Production Artistic Films, Focus Features, Gold Circle Films
Also known as
My Big Fat Greek Wedding 3, Mi gran boda griega 3, Bazi nagy görög lagzi 3., Benim Çılgın Düğünüm 3, Casamento Grego 3, Ha'Khatouna Ha'Yevanit Shelly 3, Il mio grosso grasso matrimonio greco 3, Le mariage de l'année 3, Mariage à la grecque 3, Minu pirakas kreeka pulm 3, Mitt stora feta grekiska bröllop 3, Moja obilna grška poroka 3, Moja tučná grécka svadba 3, Moje grčko vjenčanje 3, Moje tlustá řecká svatba 3, Moje wielkie greckie wesele 3, Mon mariage grec 3, My Big Fat Greek Wedding - Familientreffen, My Big Fat Greek Wedding: Familientreffen, Nuntă a la grec 3, Viram-se Realmente Gregos para Casar, Γάμος αλά ελληνικά 3, Моє велике грецьке весілля 3, Моја велика мрсна православна свадба 3/Moja velika mrsna pravoslavna svadba 3, Моя большая греческая свадьба 3, 我盛大的希腊婚礼3, 我的巨型希腊婚礼3, Mi gran casamiento griego 3, Mitt store fete greske bryllup 3, عروسی بزرگ یونانی من ۳

Film rating

5.1
Rate 11 votes
5.2 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 
Updated 26 August 2024
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
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