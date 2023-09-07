Join the Portokalos family as they travel to a family reunion in Greece for a heartwarming and hilarious trip full of love, twists and turns.
|7 September 2023
|Australia
|PG
|7 September 2023
|Austria
|8 September 2023
|Azerbaijan
|21 September 2023
|Brazil
|12
|8 September 2023
|Bulgaria
|7 September 2023
|Canada
|14A
|7 September 2023
|Croatia
|7 September 2023
|Czechia
|U
|22 September 2023
|Estonia
|8 September 2023
|Finland
|S
|7 September 2023
|Georgia
|PG-13
|7 September 2023
|Germany
|0
|8 September 2023
|Great Britain
|12A
|14 September 2023
|Greece
|8 September 2023
|Ireland
|12A
|14 September 2023
|Israel
|All
|12 October 2023
|Italy
|T
|8 September 2023
|Kyrgyzstan
|8 September 2023
|Moldova
|7 September 2023
|Montenegro
|7 September 2023
|Netherlands
|12
|8 September 2023
|Poland
|7 September 2023
|Puerto Rico
|PG-13
|8 September 2023
|Romania
|o.A.
|7 September 2023
|Serbia
|7 September 2023
|Slovakia
|20 September 2023
|South Korea
|12
|8 September 2023
|Spain
|12
|8 September 2023
|Tajikistan
|8 September 2023
|USA
|PG-13
|8 September 2023
|Uzbekistan