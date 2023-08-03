Cast
Antoni Królikowski
Franek
Barbara Kurdej-Szatan
Gosia
Cast and Crew
Director
Sara Bustamante-Drozdek
Writer
Katarzyna Terechowicz
Composer
Rafal Kulczycki
Film details
Country
Poland
Runtime
1 hour 34 minutes
Production year
2023
World premiere
3 August 2023
Release date
|4 August 2023
|Azerbaijan
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|4 August 2023
|Moldova
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|4 August 2023
|Poland
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|4 August 2023
|Tajikistan
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Worldwide Gross
$376,500
Production
Figaro Film Production Ltd., Polski Instytut Sztuki Filmowej
Also known as
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