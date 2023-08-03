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Poster of Porady na zdrady 2
3.2
Kinoafisha Films Porady na zdrady 2
3.2

Porady na zdrady 2

, 2023
Porady na zdrady 2
Poland / Comedy, Romantic / 18+
Poster of Porady na zdrady 2
3.2

Cast

Rafal Zawierucha
Rafal Zawierucha
Bartek
Renata Dancewicz
Teresa
Ksawery Szlenkier
Leszek
Tomasz Karolak
Tymek
Piotr Gasowski
Piotr Gasowski
Businessman
Antoni Królikowski
Franek
Karolina Chapko
Asia
Julia Kamińska
Kaja
Michal Meyer
Krzesimir
Barbara Kurdej-Szatan
Gosia
Director Sara Bustamante-Drozdek
Writer Katarzyna Terechowicz
Composer Rafal Kulczycki
Cast and Crew

Film details

Country Poland
Runtime 1 hour 34 minutes
Production year 2023
World premiere 3 August 2023
Release date
4 August 2023 Azerbaijan
4 August 2023 Moldova
4 August 2023 Poland
4 August 2023 Tajikistan
Worldwide Gross $376,500
Production Figaro Film Production Ltd., Polski Instytut Sztuki Filmowej
Also known as
Porady na zdrady 2, Aldatmanın İpuçları 2, Tips for Cheating 2

Film rating

3.2
Rate 10 votes
3.1 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 
Updated 29 April 2025
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