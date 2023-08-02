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Poster of Mark Cavendish: Never Enough
7.5
Kinoafisha Films Mark Cavendish: Never Enough
7.5

Mark Cavendish: Never Enough

, 2023
Mark Cavendish: Never Enough
USA / Biography, Documentary, Sport / 18+
Poster of Mark Cavendish: Never Enough
7.5

Synopsis

An uplifting profile in resilience and self-belief that reveals the inside story of one of the most inspiring and unexpected comebacks in sporting history.

Cast

Mark Cavendish
Self
Director Alex Kiehl
Composer Taz Modi
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 1 hour 31 minutes
Production year 2023
Online premiere 2 August 2023
World premiere 2 August 2023
Release date
2 August 2023 Great Britain
Production Pitch Productions
Also known as
Mark Cavendish: Never Enough, Mark Cavendish: Imparable, Mark Cavendish: Ne jamais baisser les bras, Mark Cavendish: Aldri nok, Mark Cavendish: Asla Yetmez, Mark Cavendish: in corsa contro il tempo, Mark Cavendish: Nigdy dosyć, Mark Cavendish: Nikad nije dovoljno, Mark Cavendish: Pedalando Até O Fim, Mark Cavendish: Sosem elég, Mark Cavendish: Voitonjano, 馬克．凱文迪許：永不停歇

Film rating

7.5
Rate 11 votes
7.4 IMDb
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
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