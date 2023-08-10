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Poster of Jailer
7.6
Kinoafisha Films Jailer
7.6

Jailer

, 2023
Jailer
India / Action, Comedy, Crime / 18+
Poster of Jailer
7.6

Synopsis

A gang tries to rescue their leader from the prison, where others are stuck at a problem. The jailer of the prison shows off to stop them all.

Cast

Rajinikanth
Rajinikanth
Muthuvel Pandian (Tiger)
Mohanlal
Mathew
Jackie Shroff
Kamdev
Sunil
Blast Mohan
Ramya Krishna
Ramya Krishna
Vijaya Muthuvel Pandian
Yogi Babu
Vimal
Kalaiyarasan
Tamannaah Bhatia
Tamannaah Bhatia
Kamannah
Shivarajkumar
Narasimha
Vinayakan
Varman
Vasanth Ravi
Arjun Pandian
Director Nelson Dilipkumar
Writer Manish Bhawan, Nelson Dilipkumar
Composer Anirudh Ravichander
Cast and Crew

Film details

Country India
Runtime 2 hours 50 minutes
Production year 2023
Online premiere 7 September 2023
World premiere 10 August 2023
Release date
11 August 2023 Bulgaria
10 August 2023 Canada 14A
13 August 2023 Great Britain 15
10 August 2023 India UA
11 August 2023 Moldova
11 August 2023 Poland
10 August 2023 UAE TBC
10 August 2023 USA NR
11 August 2023 Uzbekistan
Worldwide Gross $4,817,871
Production Sun Pictures
Also known as
Jailer, Rajni the Jailer, Thalaivar 169, Vangistaja, Тюремщик, Carcereiro, Rajini The Jailer, 狱卒

Film rating

7.6
Rate 12 votes
7.2 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
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