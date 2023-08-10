Cast
Vasanth Ravi
Arjun Pandian
Cast and Crew
Director
Nelson Dilipkumar
Writer
Manish Bhawan, Nelson Dilipkumar
Composer
Anirudh Ravichander
Film details
Country
India
Runtime
2 hours 50 minutes
Production year
2023
Online premiere
7 September 2023
World premiere
10 August 2023
Release date
|11 August 2023
|Bulgaria
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|10 August 2023
|Canada
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|14A
|13 August 2023
|Great Britain
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|15
|10 August 2023
|India
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|UA
|11 August 2023
|Moldova
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|11 August 2023
|Poland
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|10 August 2023
|UAE
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|TBC
|10 August 2023
|USA
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|NR
|11 August 2023
|Uzbekistan
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Worldwide Gross
$4,817,871
Production
Sun Pictures
Also known as
Jailer, Rajni the Jailer, Thalaivar 169, Vangistaja, Тюремщик, Carcereiro, Rajini The Jailer, 狱卒