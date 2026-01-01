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Poster of The Restaurant
6.7
Kinoafisha Films The Restaurant
6.7

The Restaurant

, 1966
Le Grand Restaurant
France / Action, Comedy / 18+
Poster of The Restaurant
6.7

Synopsis

A great French restaurant's owner, Monsieur Septime, is thrust into intrigue and crime, when one of his famous guests disappears.

Cast

Louis de Funes
Louis de Funes
Monsieur Septime
Bernard Blier
Le commissaire divisionnaire
Venantino Venantini
Henrique
Noël Roquevert
Le ministre
Folco Lulli
Le président Novalès
Robert Dalban
Eugene Deckers
Jacques Dynam
Guy Grosso
Jacques Legras
Michel Modo
Max Montavon
Director Jacques Besnard
Writer Louis de Funes, Jacques Besnard, Jean Halain
Composer Jean Marion
Cast and Crew

Film details

Country France
Runtime 1 hour 25 minutes
Production year 1966
World premiere 9 September 1966
Release date
1 January 1967 Austria 6
9 September 1966 France TP
25 November 1966 Germany 6
24 July 1967 Romania
Production Gaumont International
Also known as
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Film rating

6.7
Rate 10 votes
6.7 IMDb
Place in the rating
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