Home for Rent
Home for Rent
18+
Напомним о выходе в прокат
Country
Thailand
Runtime
2 hours 4 minutes
Production year
2023
Online premiere
10 August 2023
World premiere
6 April 2023
Release date
13 July 2023
Russia
World Pictures
13 July 2023
Azerbaijan
13 July 2023
Bulgaria
17 August 2023
Hong Kong
20 June 2023
Indonesia
20 July 2023
Kazakhstan
18+
20 July 2023
Kyrgyzstan
16+
6 April 2023
Laos
13 July 2023
Moldova
4 May 2023
Singapore
NC16
12 May 2023
Taiwan
13 July 2023
Tajikistan
6 April 2023
Thailand
15
13 July 2023
Uzbekistan
23 June 2023
Viet Nam
Worldwide Gross
$1,770,940
Production
GDH 559, Jorkwang Films, N8 Studios
Also known as
Ban Chao Buchayan, Home for Rent, Casă de închiriat, Home for Rent (2023), Inquilinos Macabros, Kiralık Ev, La secta, La secta del Himalaya, Tà Chú Cấm, Кукла. Реинкарнация зла, バーン・クルア 凶愛の家, 祭屋出租, 租嚇, 邪厄