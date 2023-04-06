Menu
Russian
Poster of Home for Rent
6.6 IMDb Rating: 6.6
Home for Rent

Home for Rent

Home for Rent 18+
Synopsis

A man becomes determined to protect his family from a dark cult whose members come in the guise of perfect tenants.
Home for Rent  trailer
Country Thailand
Runtime 2 hours 4 minutes
Production year 2023
Online premiere 10 August 2023
World premiere 6 April 2023
Release date
13 July 2023 Russia World Pictures
13 July 2023 Azerbaijan
13 July 2023 Bulgaria
17 August 2023 Hong Kong
20 June 2023 Indonesia
20 July 2023 Kazakhstan 18+
20 July 2023 Kyrgyzstan 16+
6 April 2023 Laos
13 July 2023 Moldova
4 May 2023 Singapore NC16
12 May 2023 Taiwan
13 July 2023 Tajikistan
6 April 2023 Thailand 15
13 July 2023 Uzbekistan
23 June 2023 Viet Nam
Worldwide Gross $1,770,940
Production GDH 559, Jorkwang Films, N8 Studios
Also known as
Ban Chao Buchayan, Home for Rent, Casă de închiriat, Home for Rent (2023), Inquilinos Macabros, Kiralık Ev, La secta, La secta del Himalaya, Tà Chú Cấm, Кукла. Реинкарнация зла, バーン・クルア　凶愛の家, 祭屋出租, 租嚇, 邪厄
Director
Sopon Sukdapisit
Cast
Nittha Jirayungyurn
Sukollawat Kanarot
Penpak Sirikul
Thanyaphat Mayuraleela
Namfon Pakdee
6.6
6.6 IMDb
Film Reviews

bygone soul 19 July 2023, 11:12
несмотря на то, что у фильма много негативных отзывов, на самом деле он довольно таки неплохой. Ожидал, что это будет очередной скучный ужастик с… Read more…
Ferensy 20 July 2023, 00:24
Фильм понравился, Возможно потому, что смотрел в кино. Сперва немного напрягся - так как были скриммеры, а за ними обычно прячут слабую историю. Но… Read more…
