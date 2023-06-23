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Poster of Through My Window Across the Sea
6.3
Through My Window Across the Sea - Trailer
Kinoafisha Films Through My Window Across the Sea
6.3

Through My Window Across the Sea

, 2023
A través del mar
Spain / Comedy, Drama, Romantic / 18+
Trailers
Poster of Through My Window Across the Sea
6.3
Through My Window Across the Sea - Trailer
Through My Window Across the Sea  Trailer

Synopsis

After a year of long-distance, Raquel and Ares reunite on a steamy beach trip. Faced with fresh flirtations and insecurities, will their love prevail?

Cast

Clara Galle
Clara Galle
Raquel
Julio Peña
Ares
Hugo Arbues
Apolo
Eric Masip
Artemis
Natalia Azahara
Daniela
Guillermo Lasheras
Yoshi
Andrea Chaparro
Vera
Emilia Lazo
Claudia
Ivan Lapadula
Gregory
Carla Tous
Anna
Director Marçal Forés
Writer Ariana Godoy, Eduard Sola
Cast and Crew

Film details

Country Spain
Runtime 1 hour 49 minutes
Production year 2023
Online premiere 23 June 2023
World premiere 23 June 2023
Production Nostromo Pictures
Also known as
A través del mar, Through My Window: Across the Sea, À travers ma fenêtre : L'amour pour horizon, À travers ma fenêtre: L'amour pour horizon, Através da Minha Janela: Além-mar, Az ablakomon át: A tengeren túl, Da Minha Janela: Um Mar Entre Nós, Dalla mia finestra: Al di là del mare, Gennem mit vindue 2: Over havet, Genom mitt fönster 2: Över havet, Gjennom vinduet mitt: Over havet, Láska přes okno: Dálka, Penceremden: Aramızdaki Deniz, Przez moje okno: Rozdzieleni, Through my Window - Über das Meer, Through My Window Across the Sea, Из моего окна: За морями, Крізь моє вікно 2: Розділені морем, スルー・マイ・ウィンドウ: 海の彼方へ, 心動隔扇窗：飄洋過海, 隔窗恋爱：飘洋过海, À travers ma fenêtre 2 : L'amour pour horizon, スルー・マイ・ウィンドウ：海の彼方へ, A través de mi ventana 2: A través del mar, Qua Ô Cửa Sổ: Bên Kia Đại Dương, Through my Window 2 – Über das Meer, 心动隔扇窗2：隔海相望, Através da Minha Janela 2: Além-mar, スルー・マイ・ウィンドウ 海の彼方へ, Dalla mia finestra 2: Al di là del mare, Through My Window 2: Across the Sea

Film rating

6.3
Rate 20 votes
5.2 IMDb
Place in the rating
In overall ranking  3079 In the Comedy genre  818 In the Drama genre  1199 In the Romantic genre  361 In films of Spain  50 In films of 2023  193
Updated 19 June 2023

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Through My Window Across the Sea - Trailer
Through My Window Across the Sea Trailer
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