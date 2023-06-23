Also known as

A través del mar, Through My Window: Across the Sea, À travers ma fenêtre : L'amour pour horizon, À travers ma fenêtre: L'amour pour horizon, Através da Minha Janela: Além-mar, Az ablakomon át: A tengeren túl, Da Minha Janela: Um Mar Entre Nós, Dalla mia finestra: Al di là del mare, Gennem mit vindue 2: Over havet, Genom mitt fönster 2: Över havet, Gjennom vinduet mitt: Over havet, Láska přes okno: Dálka, Penceremden: Aramızdaki Deniz, Przez moje okno: Rozdzieleni, Through my Window - Über das Meer, Through My Window Across the Sea, Из моего окна: За морями, Крізь моє вікно 2: Розділені морем, スルー・マイ・ウィンドウ: 海の彼方へ, 心動隔扇窗：飄洋過海, 隔窗恋爱：飘洋过海, À travers ma fenêtre 2 : L'amour pour horizon, スルー・マイ・ウィンドウ：海の彼方へ, A través de mi ventana 2: A través del mar, Qua Ô Cửa Sổ: Bên Kia Đại Dương, Through my Window 2 – Über das Meer, 心动隔扇窗2：隔海相望, Através da Minha Janela 2: Além-mar, スルー・マイ・ウィンドウ 海の彼方へ, Dalla mia finestra 2: Al di là del mare, Through My Window 2: Across the Sea

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