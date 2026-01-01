Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Proshchalnaya gastrol' 'Artista'
5.3
Kinoafisha Films Proshchalnaya gastrol' 'Artista'
5.3

Proshchalnaya gastrol' 'Artista'

, 1980
Proshchalnaya gastrol' 'Artista'
USSR / Crime, Thriller / 18+
Poster of Proshchalnaya gastrol' 'Artista'
5.3

Synopsis

N/A

Cast

Sergey Pizhel
Vyacheslav Skukin
Vadim Spiridonov
'Soboly' - matyoryy bandit
Yuriy Potyomkin
Nikolay Seregin ('Shplint')
Anatoli Vedenkin
Vershinin - kapitan militsii
Grigoriy Malikov
Valeriy - zhenikh Nyury
Yelena Zelenova
Katya
Nikolay Shusharin
Aleksey ('Dlinny')
Irina Aleksandrova
Nyura
Leonid Yukhin
'Valet' - staryy vor
Oleg Mokshantsev
Sergey Golovanov - mayor militsii
Director Aleksandr Faintsimmer
Writer Sergei Aleksandrov
Composer Viktor Babushkin
Cast and Crew

Film details

Country USSR
Runtime 1 hour 23 minutes
Production year 1980
World premiere 14 August 1980
Release date
14 August 1980 USSR
Production Mosfilm
Also known as
Proshchalnaya gastrol' 'Artista', Прощальная гастроль «Артиста», Tournée d'adieu de

Film rating

5.3
Rate 10 votes
5.4 IMDb
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
Michael
Michael
2026, USA, Biography, Drama, Music, History
Kholop 3
Kholop 3
2026, Russia, Comedy, Adventure
The Backrooms
The Backrooms
2026, USA, Horror, Sci-Fi
Robonyanya
Robonyanya
2026, Russia, Comedy, Family
Obsession
Obsession
2025, USA, Horror
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
2006, USA, Action, Crime, Thriller
Colony
Colony
2026, South Korea, Action, Horror, Thriller
Scary Movie 6
Scary Movie 6
2026, USA, Comedy, Horror
Pressure
Pressure
2026, Great Britain, Drama, War, History
In the Grey
In the Grey
2025, Great Britain / USA, Action, Thriller
The Devil Wears Prada 2
The Devil Wears Prada 2
2026, USA, Comedy, Drama
Evolution
Evolution
2026, Spain, Animation
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more