Cast
Sergey Pizhel
Vyacheslav Skukin
Vadim Spiridonov
'Soboly' - matyoryy bandit
Yuriy Potyomkin
Nikolay Seregin ('Shplint')
Anatoli Vedenkin
Vershinin - kapitan militsii
Grigoriy Malikov
Valeriy - zhenikh Nyury
Nikolay Shusharin
Aleksey ('Dlinny')
Leonid Yukhin
'Valet' - staryy vor
Oleg Mokshantsev
Sergey Golovanov - mayor militsii
Cast and Crew
Director
Aleksandr Faintsimmer
Writer
Sergei Aleksandrov
Composer
Viktor Babushkin
Film details
Country
USSR
Runtime
1 hour 23 minutes
Production year
1980
World premiere
14 August 1980
Production
Mosfilm
Also known as
Proshchalnaya gastrol' 'Artista', Прощальная гастроль «Артиста», Tournée d'adieu de