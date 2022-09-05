Menu
Poster of Kavita and Teresa
5.4 IMDb Rating: 4.8
Kavita and Teresa

Mother Teresa & Me 18+
Synopsis

Two Women's lives - passionate and uncompromising - woven over generations by two intertwined stories.
Kavita and Teresa  trailer in russian
Country India / Switzerland / Great Britain
Runtime 2 hours 0 minute
Production year 2022
Online premiere 5 September 2022
World premiere 5 September 2022
Release date
6 July 2023 Russia Кинологистика
6 July 2023 Azerbaijan
29 December 2023 Bulgaria
5 September 2022 Great Britain
6 July 2023 Kyrgyzstan
6 July 2023 Moldova
29 December 2023 Poland
4 September 2025 South Korea 12
1 March 2024 Spain
29 December 2023 Tajikistan
29 December 2023 Uzbekistan
Worldwide Gross $388,814
Production Curry-Western Movies, Les Films du Lotus, Kavita Teresa Film
Also known as
Mother Teresa & Me, Madre Teresa y Yo, El milagro de la Madre Teresa, Kavita and Teresa, Madre Teresa & Eu, Madre Teresa & Yo, Mati Terezija in jaz, Matka Teresa i ja, Мать Тереза
Director
Kamal Musale
Cast
Shobu Kapoor
Jacqueline Fritschi-Cornaz
Kezia Burrows
Banita Sandhu
Kevin Mains
Cast and Crew

Film rating

Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Film Reviews

Даниил Орлов 17 June 2023, 23:21
ознакомьтесь с биографией данной женщины, и сразу все намерения пойти в кино на её биографию отпадут
Kavita and Teresa - trailer in russian
