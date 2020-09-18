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Poster of Crock of Gold: A Few Rounds with Shane MacGowan
7.7
Kinoafisha Films Crock of Gold: A Few Rounds with Shane MacGowan
7.7

Crock of Gold: A Few Rounds with Shane MacGowan

, 2020
Crock of Gold: A Few Rounds with Shane MacGowan
Great Britain, USA / Biography, Documentary, Music / 18+
Poster of Crock of Gold: A Few Rounds with Shane MacGowan
7.7

Synopsis

A celebration of the Irish punk/poet Shane MacGowan, lead singer and songwriter of The Pogues, that combines unseen archive footage from the band and MacGowan’s family with original animations.

Cast

Shane MacGowan
Self
The Pogues
Themselves
Siobhan MacGowan
Self - Shane's Sister
Gerry Adams
Self - Former Leader of Sinn Féin
Tony Blair
Self
Therese MacGowan
Self - Shane's Mum
Johnny Depp
Johnny Depp
Self - Friend
Bobby Gillespie
Self - Musician
Maurice MacGowan
Self - Shane's Dad
Victoria Mary Clarke
Self - Shane's Wife
Director Julien Temple
Writer Julien Temple, Johnny Depp
Composer Jocelyn Campbell, Jc Carroll
Cast and Crew

Film details

Country Great Britain / USA
Runtime 2 hours 4 minutes
Production year 2020
Online premiere 4 December 2020
World premiere 18 September 2020
Release date
17 December 2020 Australia MA15+
16 June 2021 France
4 December 2020 Ireland 18
26 June 2025 Portugal
16 April 2021 Spain
Worldwide Gross $142,241
Production Nitrate Films, Wild Atlantic Pictures, BBC Music
Also known as
Crock of Gold: A Few Rounds with Shane MacGowan, Shane, Crock of Gold, Crock of Gold - A Few Rounds with Shane MacGowen, Crock of Gold: Bebiendo con Shane MacGowan, Crock of Gold: kilka kolejek z Shane'em MacGowanem, Crock of gold: Shane MacGowan, Hrnec zlaťáků: Pár drinků s Shanem MacGowanem, Ma vie avec les Pogues : L'épopée sauvage de Shane MacGowan, Mein Leben mit den Pogues - Die wilde Karriere des Shane MacGowan, Pote de Ouro: Nos Copos Com Shane MacGowan, Shane MacGowan: Priča o pjevaču Poguesa, Горшочек с золотом: История жизни Шэйна Макговэна, シェイン 世界が愛する厄介者のうた, Ma vie avec les Pogues - L'épopée sauvage de Shane MacGowan

Film rating

7.7
Rate 10 votes
7.7 IMDb
Updated 9 March 2023
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
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