ProductionNitrate Films, Wild Atlantic Pictures, BBC Music
Also known as
Crock of Gold: A Few Rounds with Shane MacGowan, Shane, Crock of Gold, Crock of Gold - A Few Rounds with Shane MacGowen, Crock of Gold: Bebiendo con Shane MacGowan, Crock of Gold: kilka kolejek z Shane'em MacGowanem, Crock of gold: Shane MacGowan, Hrnec zlaťáků: Pár drinků s Shanem MacGowanem, Ma vie avec les Pogues : L'épopée sauvage de Shane MacGowan, Mein Leben mit den Pogues - Die wilde Karriere des Shane MacGowan, Pote de Ouro: Nos Copos Com Shane MacGowan, Shane MacGowan: Priča o pjevaču Poguesa, Горшочек с золотом: История жизни Шэйна Макговэна, シェイン 世界が愛する厄介者のうた, Ma vie avec les Pogues - L'épopée sauvage de Shane MacGowan
Film rating
7.7
Rate10 votes
7.7IMDb
Updated 9 March 2023
Stills
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