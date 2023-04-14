Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of The Last Kingdom: Seven Kings Must Die
7.5
The Last Kingdom: Seven Kings Must Die - Trailer
Kinoafisha Films The Last Kingdom: Seven Kings Must Die
7.5

The Last Kingdom: Seven Kings Must Die

, 2023
The Last Kingdom: Seven Kings Must Die
Great Britain / Action, Drama, History / 18+
Trailers
Poster of The Last Kingdom: Seven Kings Must Die
7.5
The Last Kingdom: Seven Kings Must Die - Trailer
The Last Kingdom: Seven Kings Must Die  Trailer

Synopsis

In the wake of King Edward's death, Uhtred of Bebbanburg and his comrades adventure across a fractured kingdom in the hopes of uniting England at last.

Cast

Alexander Dreymon
Alexander Dreymon
Uhtred
Mark Rowley
Mark Rowley
Finan
Arnas Fedaravicius
Rod Hallett
Ingrid García Jonsson
Ingrid García Jonsson
Brand
Pekka Strang
Pekka Strang
Anlaf
Zoltán Andrási
Saxon Lookout
Agnes Born
Astrid
Elaine Cassidy
Elaine Cassidy
Queen Eadgifu
James Northcote
Aldhelm
Zak Sutcliffe
Zak Sutcliffe
Edmund
Cavan Clerkin
Pyrlig
Director Edward Bazalgette
Writer Martha Hillier, Bernard Cornwell
Composer John Lunn, Eivør Pálsdóttir, Danny Saul
Cast and Crew

Film details

Country Great Britain
Runtime 1 hour 51 minutes
Production year 2023
Online premiere 14 April 2023
World premiere 14 April 2023
Production Carnival Film & Television
Also known as
Seven Kings Must Die, The Last Kingdom: Seven Kings Must Die, Siete reyes deben morir, The Last Kingdom: Sept rois doivent mourir, A hét király halála, Cái Chết Của Bảy Vị Vua, O Último Reino: Sete Reis Devem Morrer, Poslední království: Sedm králů musí zemřít, Sete Reis Irão Cair, Siedmiu królów musi umrzeć, The Last Kingdom: sette re devono morire, The Last Kingdom: Seven Kings Must DieThe Last Kingdom: Seven Kings Must Die, Yedi Kral Ölmeli, Останнє королівство: Сім королів мають померти, Последнее королевство: Семь королей должны умереть, Смерть семи королів, ラスト・キングダム: 死すべき7人の王, 七王喪鐘, ラスト・キングダム 死すべき7人の王, Семь королей должны умереть, ההמלכה האחרונה: שבעה מלכים צריכים למות, 孤国春秋：七王必死

Film rating

7.5
Rate 14 votes
6.9 IMDb
Write review

Film Trailers

All trailers
The Last Kingdom: Seven Kings Must Die - Trailer
The Last Kingdom: Seven Kings Must Die Trailer
All trailers All Top Trailers on Our Channel
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
Michael
Michael
2026, USA, Biography, Drama, Music, History
Kholop 3
Kholop 3
2026, Russia, Comedy, Adventure
The Backrooms
The Backrooms
2026, USA, Horror, Sci-Fi
Robonyanya
Robonyanya
2026, Russia, Comedy, Family
Obsession
Obsession
2025, USA, Horror
Colony
Colony
2026, South Korea, Action, Horror, Thriller
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
2006, USA, Action, Crime, Thriller
Scary Movie 6
Scary Movie 6
2026, USA, Comedy, Horror
Pressure
Pressure
2026, Great Britain, Drama, War, History
In the Grey
In the Grey
2025, Great Britain / USA, Action, Thriller
The Devil Wears Prada 2
The Devil Wears Prada 2
2026, USA, Comedy, Drama
Evolution
Evolution
2026, Spain, Animation
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more