Inspired by the actual files of Father Gabriele Amorth, Chief Exorcist of the Vatican, follos Amorth as he investigates a young boy's terrifying possession and ends up uncovering a centuries-old conspiracy the Vatican has desperately tried to keep hidden.
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