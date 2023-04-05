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Poster of The Pope's Exorcist
6.3
The Pope's Exorcist - Trailer
Kinoafisha Films The Pope's Exorcist
6.3

The Pope's Exorcist

, 2023
The Pope's Exorcist
USA / Horror, Thriller / 18+
Trailers
Poster of The Pope's Exorcist
6.3
The Pope's Exorcist - Trailer
The Pope's Exorcist  Trailer

Synopsis

Inspired by the actual files of Father Gabriele Amorth, Chief Exorcist of the Vatican, follos Amorth as he investigates a young boy's terrifying possession and ends up uncovering a centuries-old conspiracy the Vatican has desperately tried to keep hidden.

Cast

Russell Crowe
Russell Crowe
Father Gabriel Amorth
Ralph Ineson
Ralph Ineson
Franco Nero
Franco Nero
The Pope
Alexandra Essoe
Alexandra Essoe
Julia
Daniel Zovatto
Daniel Zovatto
Father Esquibel
Peter DeSouza-Feighoney
Peter DeSouza-Feighoney
Henry
Laurel Marsden
Amy
Cornell S. John
Bishop Lumumba
Ryan O'Grady
Cardinal Sullivan
Bianca Bardoe
Rosaria
Santi Bayón
Roberto Vasquez IV (Henry's Dad)
Director Julius Avery
Writer Evan Spiliotopoulos, Michael Petroni, R. Dean McCreary, Chester Hastings
Composer Jed Kurzel
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 1 hour 43 minutes
Production year 2023
Online premiere 8 June 2023
World premiere 5 April 2023
Release date
13 April 2023 Argentina
6 April 2023 Australia MA 15+
27 April 2023 Azerbaijan 17+
14 April 2023 Bangladesh
26 April 2023 Belgium 18
6 April 2023 Brazil 16
28 April 2023 Bulgaria
7 April 2023 Canada
6 April 2023 Croatia 15
6 April 2023 Czechia 12+
5 April 2023 Denmark 15
7 April 2023 Estonia
7 April 2023 Finland Tulossa
10 May 2023 France 12
27 April 2023 Georgia R
6 April 2023 Germany 16
7 April 2023 Great Britain 15
6 April 2023 Greece K15
20 April 2023 Hong Kong
6 April 2023 Hungary 18
5 April 2023 Iceland Unrated
7 April 2023 India A
7 April 2023 Indonesia 13+
7 April 2023 Ireland 16
6 April 2023 Israel
13 April 2023 Italy 6+
14 July 2023 Japan PG12
27 April 2023 Kazakhstan 18+
27 April 2023 Kyrgyzstan 16+
7 April 2023 Latvia 18+
7 April 2023 Lithuania
20 April 2023 Macao
6 April 2023 Mexico B
27 April 2023 Moldova 16
6 April 2023 Montenegro
6 April 2023 Netherlands 16
7 April 2023 Norway 15
19 April 2023 Philippines
12 April 2023 Poland
6 April 2023 Portugal M/16
13 April 2023 Puerto Rico R
7 April 2023 Romania N15
6 April 2023 Serbia
6 April 2023 Singapore NC16
6 April 2023 Slovakia 15
10 May 2023 South Korea 15
5 April 2023 Spain 16
7 April 2023 Sweden 15
28 April 2023 Taiwan
5 May 2023 Turkey 16+
11 May 2023 UAE 18TC
14 April 2023 USA R
6 April 2023 Ukraine
27 April 2023 Uzbekistan
14 April 2023 Viet Nam
MPAA R
Budget $18,000,000
Worldwide Gross $76,987,621
Production Screen Gems, 2.0 Entertainment, Loyola Productions
Also known as
The Pope's Exorcist, El exorcista del Papa, Экзорцист Ватикана, A pápa ördögűzője, Egzorcysta papieża, Eksosiseuteu: deo batikan, Exorcistul papei, Khắc Tinh Của Quỷ, L'esorcista del papa, L'exorciste du pape, L'Exorciste du Vatican, Megaresh Ha'Sheddim Be'Sherout Ha'Appifyor, O Exorcista do Papa, O Exorcista do Vaticano, Paavsti eksortsist, Papežev eksorcist, Papežův vymítač, Papin egzorcist, Papin Egzorcista, Pāvesta eksorcists, Popiežiaus egzorcistas, Şeytanın Düşmanı, Ο εξορκιστής του Βατικανού, Екзорсистът на папата, Екзорцист Ватикану, Папин Егзорциста, द पोप्स एक्सोरसिस्ट, ヴァチカンのエクソシスト, 教廷第一驅魔人, 教皇的驱魔人, 梵蒂岡驅魔士, مبعوث البابا لطرد الأرواح الشريرة, پاپ جن‌گیر, Экзорцист Понтифика, Pope's Exorcist, Экзорцист Папы, طارد الأرواح الشريرة البابا, L’esorcista del Papa, ראסל קרואו: מגרש השדים בשירות האפיפיור, โป๊ปปราบผี, ヴァチカンのエクスシスト

Film rating

6.3
Rate 22 votes
6.1 IMDb
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Place in the rating
In overall ranking  2948 In the Horror genre  281 In the Thriller genre  591 In films of USA  1782 In films of 2023  181
Updated 17 February 2026

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