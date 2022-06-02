Cast
Nabil Aoulad Ayad
Ibrahim
Liyana Safiya Aarab
Jongste Dochter Dounya
Anuar Aoulad Abdelkrim
Vriend van Samir
Ingeborg Ansing
Receptioniste
Yasmin Azaoum
Meisje 14 Jaar
Jaelynn Bais
Kinderdagverblijf Kindje
Cast and Crew
Writer
Mina El Hannaoui, Jelle Posthuma, Ger Apeldoorn, Aliefka Bijlsma
Composer
Martijn Schimmer
Film details
Country
Netherlands
Runtime
1 hour 56 minutes
Production year
2022
World premiere
2 June 2022
Release date
|2 June 2022
|Netherlands
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|14
Worldwide Gross
$1,395,483
Production
Johan Nijenhuis & Co, AVROTROS, Dutch FilmWorks (DFW)
Also known as
Marokkaanse bruiloft, Jasmins Hochzeit