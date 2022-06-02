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Poster of Yasmine's Wedding
5.9
Kinoafisha Films Yasmine's Wedding
5.9

Yasmine's Wedding

, 2022
Marokkaanse bruiloft
Netherlands / Comedy, Romantic / 18+
Poster of Yasmine's Wedding
5.9

Synopsis

Everyone seems to be getting married in her community, but Yasmine wants to focus on her career. Can she balance her many identities and find happiness?

Cast

Esma Abouzahra
Nadia
Soumaya Ahouaoui
Yasmine
Ciraj Amalal
Mo
Nabil Aoulad Ayad
Ibrahim
Liyana Safiya Aarab
Jongste Dochter Dounya
Anuar Aoulad Abdelkrim
Vriend van Samir
Ingeborg Ansing
Receptioniste
Yasmin Azaoum
Meisje 14 Jaar
Jaelynn Bais
Kinderdagverblijf Kindje
Walid Benmbarek
Samir
Director Johan Nijenhuis
Writer Mina El Hannaoui, Jelle Posthuma, Ger Apeldoorn, Aliefka Bijlsma
Composer Martijn Schimmer
Cast and Crew

Film details

Country Netherlands
Runtime 1 hour 56 minutes
Production year 2022
World premiere 2 June 2022
Release date
2 June 2022 Netherlands 14
Worldwide Gross $1,395,483
Production Johan Nijenhuis & Co, AVROTROS, Dutch FilmWorks (DFW)
Also known as
Marokkaanse bruiloft, Jasmins Hochzeit

Film rating

5.9
Rate 10 votes
5.9 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 
Updated 20 February 2023
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