Cast
Cast and Crew
Director
Anna Hints
Writer
Anna Hints
Composer
Eeter, Edvard Egilsson
Film details
Country
Estonia / France / Iceland
Runtime
1 hour 29 minutes
Production year
2023
Online premiere
23 January 2024
World premiere
17 March 2023
Release date
|12 January 2024
|Austria
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|26 September 2024
|Croatia
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|23 November 2023
|Czechia
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|18+
|21 March 2023
|Estonia
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|8 December 2023
|Finland
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|12
|20 March 2024
|France
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|23 November 2023
|Germany
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|13 October 2023
|Great Britain
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|15
|9 November 2023
|Greece
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|5 February 2024
|Italy
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|17 November 2023
|Latvia
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|16+
|30 November 2023
|Netherlands
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|AL
|1 February 2024
|Portugal
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|M/12
|26 January 2024
|Spain
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Budget
€275,000
Worldwide Gross
$432,476
Production
Alexandra Film, Kepler 22 Production, Ursus Parvus
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