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Poster of Smoke Sauna Sisterhood
8.1
Kinoafisha Films Smoke Sauna Sisterhood
8.1

Smoke Sauna Sisterhood

, 2023
Smoke Sauna Sisterhood
Estonia, France, Iceland / Documentary / 18+
Poster of Smoke Sauna Sisterhood
8.1

Synopsis

In the darkness of a smoke sauna, women share their innermost secrets and intimate experiences, washing off the shame trapped in their bodies and regaining their strength through a sense of communion.

Cast

Kadi Kivilo
Self
Maria Meresaar
Self
Elsa Saks
Self
Marianne Liiv
Self
Eva Kübar
Self
Liis Kuresoo
Self
Eda Veeroja
Self
Maria Aasa
Self
Merit Kask
Self
Leno Kuura
Self
Director Anna Hints
Writer Anna Hints
Composer Eeter, Edvard Egilsson
Cast and Crew

Film details

Country Estonia / France / Iceland
Runtime 1 hour 29 minutes
Production year 2023
Online premiere 23 January 2024
World premiere 17 March 2023
Release date
12 January 2024 Austria
26 September 2024 Croatia
23 November 2023 Czechia 18+
21 March 2023 Estonia
8 December 2023 Finland 12
20 March 2024 France
23 November 2023 Germany
13 October 2023 Great Britain 15
9 November 2023 Greece
5 February 2024 Italy
17 November 2023 Latvia 16+
30 November 2023 Netherlands AL
1 February 2024 Portugal M/12
26 January 2024 Spain
Budget €275,000
Worldwide Gross $432,476
Production Alexandra Film, Kepler 22 Production, Ursus Parvus
Also known as
Savvusanna sõsarad, Smoke Sauna Sisterhood, A Irmandade da Sauna, Bastusystrar, Melnās pirts māsība, Sauna, Saunasøstrene, Savusaunasisaruus, Siostrzeństwo świętej sauny, Smoke Sauna - I segreti della sorellanza, Η αδελφότητα της καπνιστής σάουνας, Сестринство бани по-чёрному, Сястрынства лазні па-чорнаму, 桑拿私密語, 桑拿私話, Pirties seserys

Film rating

8.1
Rate 12 votes
7.1 IMDb
Updated 29 July 2026
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
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