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Poster of Ghosted
6.1
Ghosted - Trailer
Kinoafisha Films Ghosted
6.1

Ghosted

, 2023
Ghosted
USA / Action, Adventure, Romantic / 18+
Trailers
Poster of Ghosted
6.1
Ghosted - Trailer
Ghosted  Trailer

Synopsis

Plot TBA. Described as a high-concept romantic action adventure in the vein of "Romancing the Stone" (1984).

Cast

Ana de Armas
Ana de Armas
Sadie Rhodes
Chris Evans
Chris Evans
Cole Turner
Tate Donovan
Tate Donovan
Dad
Adrien Brody
Adrien Brody
Leveque
Tim Blake Nelson
Tim Blake Nelson
Amy Sedaris
Amy Sedaris
Mom
Lizze Broadway
Lizze Broadway
Mattie Turner
Mustafa Shakir
Mustafa Shakir
Monte Jackson
Fahim Fazli
Fahim Fazli
Gina Jun
Mike Moh
Wagner
Anthony Mackie
Anthony Mackie
Grandson of Sam
Director Dexter Fletcher
Writer Rhett Reese, Paul Wernick, Chris McKenna, Erik Sommers
Composer Lorne Balfe
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 1 hour 56 minutes
Production year 2023
Online premiere 20 April 2023
World premiere 18 April 2023
MPAA PG-13
Production Apple Original Films, Skydance Media, Studio Concierge
Also known as
Ghosted, Ghosteado, Biệt Tích, Ghosted: Sem Resposta, Ghosting, Kummitatud, Pavojingas pasimatymas, Randka, bez odbioru, Silence radio, Без ответа, Небезпечне побачення, घोस्टेड, ゴーステッド, 真愛搞失蹤, 真爱玩失踪, 神出鬼没, Примарні, 고스팅, בין הצללים, 真愛玩失蹤

Film rating

6.1
Rate 20 votes
5.8 IMDb
Write review
Place in the rating
In overall ranking  3174 In the Action genre  715 In the Adventure genre  601 In the Romantic genre  368 In films of USA  1911 In films of 2023  199
Updated 20 June 2024

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Ghosted - Trailer
Ghosted Trailer
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