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Poster of Waltair Veerayya
6.7
Kinoafisha Films Waltair Veerayya
6.7

Waltair Veerayya

, 2023
Waltair Veerayya
India / Action, Drama / 18+
Poster of Waltair Veerayya
6.7

Cast

Shruti Haasan
Sridevi
Chiranjeevi
Waltair Veerayya
Ravi Teja
ACP Vikram Sagar IPS
Nivetha Pethuraj
Catherine Tresa
Dr. Nithya
Bobby Simha
Solomon Caesar
Rajendra Prasad
CI Seethapati
Prakash Raj
Kaala
Nassar
Constable Koteswara Rao
Sathyaraj
Sathyaraj
Satyamurthy
Vennela Kishore
Seethapati's Brother-in-law
Director K.S. Ravindra
Writer K.S. Ravindra, Kona Venkat, K. Chakravarthy Reddy, Hari Mohana Krishna
Composer Devi Sri Prasad
Cast and Crew

Film details

Country India
Runtime 2 hours 35 minutes
Production year 2023
Online premiere 12 January 2023
World premiere 12 January 2023
Release date
13 January 2023 India UA
13 January 2023 UAE 18TC
Worldwide Gross $838,855
Production Mythri Movie Makers
Also known as
Waltair Veerayya, El pescador, Mega 154, वौलतेर वीरैया, Waltar Veerayya, 渔夫行动, ข้ามทะเลไปจับโจร, 沃尔泰与维拉亚, 왈테르 위라야, Walter Veerayya, Waltrir Veerayya, Mega154

Film rating

6.7
Rate 14 votes
6.2 IMDb
Updated 29 December 2022
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