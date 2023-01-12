Cast
Chiranjeevi
Waltair Veerayya
Ravi Teja
ACP Vikram Sagar IPS
Catherine Tresa
Dr. Nithya
Bobby Simha
Solomon Caesar
Rajendra Prasad
CI Seethapati
Nassar
Constable Koteswara Rao
Vennela Kishore
Seethapati's Brother-in-law
Cast and Crew
Director
K.S. Ravindra
Writer
K.S. Ravindra, Kona Venkat, K. Chakravarthy Reddy, Hari Mohana Krishna
Composer
Devi Sri Prasad
Film details
Country
India
Runtime
2 hours 35 minutes
Production year
2023
Online premiere
12 January 2023
World premiere
12 January 2023
Release date
|13 January 2023
|India
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|UA
|13 January 2023
|UAE
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|18TC
Worldwide Gross
$838,855
Production
Mythri Movie Makers
Also known as
Waltair Veerayya, El pescador, Mega 154, वौलतेर वीरैया, Waltar Veerayya, 渔夫行动, ข้ามทะเลไปจับโจร, 沃尔泰与维拉亚, 왈테르 위라야, Walter Veerayya, Waltrir Veerayya, Mega154