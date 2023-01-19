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Poster of Turbozavry. Zimniye priklyucheniya
6.2
Turbozavry. Zimniye priklyucheniya - Trailer
Kinoafisha Films Turbozavry. Zimniye priklyucheniya
6.2

Turbozavry. Zimniye priklyucheniya

, 2022
Turbozavry. Zimniye priklyucheniya
Russia / Family, Animation / 18+
Trailers
Poster of Turbozavry. Zimniye priklyucheniya
6.2
Turbozavry. Zimniye priklyucheniya - Trailer
Turbozavry. Zimniye priklyucheniya  Trailer

Cast

Sofya Anufrieva
Sirena
Mikhail Belyakovich
Mikhail Belyakovich
Bul
Larisa Brokhman
Larisa Brokhman
Ippolit
Olga Golovanova
Borya
Lyudmila Ilyina
Tyotya Nora
Ivan Kalinin
Tor
Ivan Kalinin
Tor
Anna Kiseleva
Anna Kiseleva
Fedya
Aleksandr Kovrizhnykh
Trak
Zhanna Nikonova
Babushka
Veronika Sarkisova
Do
Veronika Sarkisova
Do
Director Aleksey Kotyonochkin
Writer Kseniya Beglyakova, Oleg Bondarev, Iordan Kefalidi, Aleksey Kotyonochkin
Composer Vladimir Simonovskiy, Sergei Voronov
Cast and Crew

Animated film details

Country Russia
Runtime 48 minutes
Production year 2022
World premiere 19 January 2023
Release date
19 January 2023 Russia Централ Партнершип
Budget 45,000,000 RUR
Worldwide Gross $280,954
Production Tale Wind Animation
Also known as
Turbozavry. Zimniye priklyucheniya, Turbozaurs. Winter adventure, Турбозавры. Зимние приключения

Cartoon rating

6.2
Rate 12 votes
5.4 IMDb
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Best Animated Films  Best Russian Films 
Updated 6 May 2025

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Turbozavry. Zimniye priklyucheniya - Trailer
Turbozavry. Zimniye priklyucheniya Trailer
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