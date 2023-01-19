6.2Turbozavry. Zimniye priklyucheniya
Turbozavry. Zimniye priklyucheniya, 2022
Russia / Family, Animation / 18+
Cast
Sofya Anufrieva
Sirena
Olga Golovanova
Borya
Lyudmila Ilyina
Tyotya Nora
Ivan Kalinin
Tor
Ivan Kalinin
Tor
Zhanna Nikonova
Babushka
Veronika Sarkisova
Do
Veronika Sarkisova
Do
Director Aleksey Kotyonochkin
Writer Kseniya Beglyakova, Oleg Bondarev, Iordan Kefalidi, Aleksey Kotyonochkin
Composer Vladimir Simonovskiy, Sergei Voronov
Animated film details
Country Russia
Runtime 48 minutes
Production year 2022
World premiere 19 January 2023
Release date
|19 January 2023
|Russia
|Централ Партнершип
Budget 45,000,000 RUR
Worldwide Gross $280,954
Production Tale Wind Animation
Also known as
Turbozavry. Zimniye priklyucheniya, Turbozaurs. Winter adventure, Турбозавры. Зимние приключения
Updated 6 May 2025
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Showtimes Currently, the animated film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
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