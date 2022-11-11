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Poster of Zen – Grogu and Dust Bunnies
5.7
Kinoafisha Films Zen – Grogu and Dust Bunnies
5.7

Zen – Grogu and Dust Bunnies

, 2022
Zen – Grogu and Dust Bunnies
Japan, USA / Animation, Short, Anime / 18+
Poster of Zen – Grogu and Dust Bunnies
5.7
Director Katsuya Kondo
Composer Ludwig Göransson
Cast and Crew

Animated film details

Country Japan / USA
Runtime 3 minutes
Production year 2022
Online premiere 11 November 2022
World premiere 11 November 2022
Budget 0 JPY
Production Lucasfilm, Studio Ghibli
Also known as
Zen: Grogu and Dust Bunnies, Zen - Grogu a černočerňáci, Zen - Grogu and Dust Bunnies, Zen - Grogu i koty z kurzu, Zen - Grogu y los hollines, Zen: Grogu e as Criaturas do Studio Ghibli, Zen: Grogu et les Susuwatari, Zen: Grogu und die Rußmännchen, Zen: Grogu y las criaturas del estudio Ghibli, Дзэн: Грогу и чернушки, 禅 グローグーとマックロクロスケ, Zen: Grogu to Makkuro Kurosuke, Ζεν: Ο Γκρόγκου και οι Χνουδόμπαλες, סטאר וורס: זן - גרוגו וארנבות האבק, מלחמת הכוכבים: זן - גרוגו וארנבות האבק, Zen : Grogu et les Susuwatari, 禅：古古与灰尘精灵

Cartoon rating

5.7
Rate 15 votes
5.5 IMDb
Place in the rating
Best Animated Films 
Updated 16 July 2024
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