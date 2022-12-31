Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Mavka. The Forest Song
Poster of Mavka. The Forest Song
Рейтинги
7.5 IMDb Rating: 6.6
Rate
2 posters
Kinoafisha Films Mavka. The Forest Song

Mavka. The Forest Song

Mavka. Lisova pisnya 18+
Напомним о выходе в прокат

Synopsis

Mavka — a Soul of the Forest and its Warden — faces an impossible choice between love and her duty as guardian to the Heart of the Forest, when she falls in love with a human — the talented young musician Lukas.
Country Ukraine
Runtime 1 hour 25 minutes
Production year 2022
Online premiere 15 August 2023
World premiere 31 December 2022
Release date
6 April 2023 Australia PG
4 August 2023 Azerbaijan
2 March 2023 Bahrain
21 September 2023 Brazil L
23 June 2023 Bulgaria
27 April 2023 Croatia
20 July 2023 Czechia
6 March 2025 Denmark
18 January 2024 Dominican Republic
14 July 2023 Estonia
18 November 2023 Finland Tulossa
29 March 2023 France TP
7 September 2023 Germany
28 July 2023 Great Britain
21 September 2023 Greece
28 July 2023 Ireland PG
11 January 2024 Israel
20 April 2023 Italy
2 March 2023 Kuwait
29 March 2024 Kyrgyzstan
14 July 2023 Latvia U
2 March 2023 Lebanon
14 July 2023 Lithuania
11 May 2023 Moldova 0
29 June 2023 Montenegro
19 April 2023 Netherlands 6
27 October 2023 Norway 6
2 March 2023 Oman
9 June 2023 Poland
2 March 2023 Qatar
12 May 2023 Romania o.A.
2 March 2023 Saudi Arabia
29 June 2023 Serbia
20 July 2023 Slovakia 7
18 October 2023 South Korea
28 April 2023 Spain
4 August 2023 Tajikistan
2 March 2023 UAE
31 December 2022 Ukraine
4 August 2023 Uzbekistan
16 June 2023 Viet Nam
Worldwide Gross $17,974,964
Production Animagrad Animation Studio, FILM.UA Group, Ukrainian State Film Agency
Also known as
Mavka. Lisova pisnia, Mavka: The Forest Song, Mavka. The Forest Song, Mavka, Mavka: Skogens väktare, Guardiana del bosque, Le royaume de Naya, Magda og Töfraskógurinn, Mavka - Hüterin des Waldes, Mavka - metsän laulu, Mavka - Skogens sjel, Mavka e la foresta incantata, Mavka i strażnicy lasu, Mavka, az erdő őrzője, Mavka: A Alma da Floresta, Mavka: Aventura na Floresta, Mavka: Čuvarica šume, MAVKA: El Espíritu Del Bosque, Mavka: Guardiana del bosc, Mavka: Guardiana del bosque, Mavka: Lla chanson de la Forêt, Mavka: metsalaul, Mavka: miško siela, Mavka: Nessikhat Ha'Ya'ar, Mavka: Ormanın Şarkısı, Mavka: Skovens sjæl, Mavka: Strážkyňa lesa, Mavka: Strážkyně lesa, Mavka: Thần Thoại Rừng Xanh, Mavka: Zaštitnica šume, Mavka. Guardiana del bosque, Mavka. Lisova Pisnya, Mavka. Zâna pădurii, Μάβκα: Το ξωτικό του δάσους, Мавка: Горска песен, Мавка: Заштитничка на шумата, Мавка. Лісова пісня, マフカ：森の歌
Director
Oleksandra Ruban
Oleg Malamuzh
Oleg Malamuzh
Cast
Nikki Thomas
Cast and Crew
Similar films for Mavka. The Forest Song
The Stolen princess / Украденная принцесса 6.2
The Stolen princess / Украденная принцесса (2018)
Clara 5.6
Clara (2018)
The Nutcracker and the Mouseking 5.9
The Nutcracker and the Mouseking (2004)

Cartoon rating

7.5
Rate 12 votes
6.6 IMDb
Place in the rating
Best Animated Films  Best Comedies 
Showtimes Currently, the animated film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
Avatar 3
Avatar 3
2025, USA, Sci-Fi, Fantasy, Action, Adventure
Marty Supreme
Marty Supreme
2025, USA, Drama, History
Zootopia 2
Zootopia 2
2025, USA, Adventure, Animation, Comedy
The Housemaid
The Housemaid
2025, USA, Thriller
Greenland: Migration
Greenland: Migration
2026, Great Britain / USA, Thriller, Sci-Fi, Action, Adventure
Return to Silent Hill
Return to Silent Hill
2026, USA, Horror
Kommentiruy eto
Kommentiruy eto
2026, Russia, Comedy
Levsha
Levsha
2026, Russia, Adventure
Chebi 2
Chebi 2
2026, Russia, Family, Comedy
Papa mozhet
Papa mozhet
2026, Russia, Family, Comedy
Zolotoy dubl
Zolotoy dubl
2026, Russia, Sport, Drama
Charlie the Wonderdog
Charlie the Wonderdog
2026, Canada, Animation, Comedy, Family
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more