7.1
IMDb Rating: 6.5
Queen Elizabeth II: Her Glorious Reign
18+
Documentary
History
Queen Elizabeth II: Her Glorious Reign
Country
Great Britain
Runtime
1 hour 35 minutes
Production year
2022
World premiere
24 November 2022
Release date
24 November 2022
Russia
Planeta Inform
12 January 2023
Kazakhstan
12+
12 January 2023
Kyrgyzstan
12+
12 January 2023
Uzbekistan
Worldwide Gross
$4,348
Production
A2B Media
Also known as
Queen Elizabeth II: Her Glorious Reign, Королева Елизавета II, Королева Єлизавета ІІ: Її славне правління
Director
Alan Byron
Film rating
7.1
13
votes
6.5
IMDb
Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
Film Reviews
No reviews
Film Trailers
