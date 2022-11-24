Menu
7.1 IMDb Rating: 6.5
Kinoafisha Films Queen Elizabeth II: Her Glorious Reign

Country Great Britain
Runtime 1 hour 35 minutes
Production year 2022
World premiere 24 November 2022
Release date
24 November 2022 Russia Planeta Inform
12 January 2023 Kazakhstan 12+
12 January 2023 Kyrgyzstan 12+
12 January 2023 Uzbekistan
Worldwide Gross $4,348
Production A2B Media
Also known as
Queen Elizabeth II: Her Glorious Reign, Королева Елизавета II, Королева Єлизавета ІІ: Її славне правління
Director
Alan Byron
7.1
Rate 13 votes
6.5 IMDb
Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
