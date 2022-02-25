Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Big Gold Brick
Poster of Big Gold Brick
Рейтинги
3.3 IMDb Rating: 3.4
Rate
2 posters
Kinoafisha Films Big Gold Brick

Big Gold Brick

Big Gold Brick 18+
Напомним о выходе в прокат
Big Gold Brick - trailer in russian
Big Gold Brick  trailer in russian
Country USA
Runtime 2 hours 12 minutes
Production year 2022
Online premiere 25 February 2022
World premiere 25 February 2022
Release date
8 December 2022 Russia Парадиз
8 December 2022 Kazakhstan 16+
Worldwide Gross $24,676
Production A Saboteur, JoBro Productions & Film Finance, Oceana Studios
Also known as
Big Gold Brick, Atropello salvador, Büyük Sahte Altın, La biografia di Floyd, O Livro de Floyd, Большой золотой слиток, 빅 골드 브릭
Director
Brian Petsos
Brian Petsos
Cast
Andy Garcia
Andy Garcia
Emory Cohen
Emory Cohen
Megan Fox
Megan Fox
Lucy Hale
Lucy Hale
Frederick Schmidt
Frederick Schmidt
Cast and Crew
Similar films for Big Gold Brick
Rogue 4.1
Rogue (2020)
Topside 5.8
Topside (2020)
Passion Play 4.6
Passion Play (2010)
Whore 5.5
Whore (2008)

Film rating

3.3
Rate 11 votes
3.4 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
Film Trailers All trailers
Big Gold Brick - trailer in russian
Big Gold Brick Trailer in russian
Все трейлеры All Top Trailers on Our Channel
Stills
Avatar 3
Avatar 3
2025, USA, Sci-Fi, Fantasy, Action, Adventure
Marty Supreme
Marty Supreme
2025, USA, Drama, History
The Housemaid
The Housemaid
2025, USA, Thriller
Zootopia 2
Zootopia 2
2025, USA, Adventure, Animation, Comedy
Greenland: Migration
Greenland: Migration
2026, Great Britain / USA, Thriller, Sci-Fi, Action, Adventure
Shelter
Shelter
2026, USA, Action, Thriller
Return to Silent Hill
Return to Silent Hill
2026, USA, Horror
Kommentiruy eto
Kommentiruy eto
2026, Russia, Comedy
Ravioli Oli
Ravioli Oli
2026, Russia, Comedy, Romantic
Chebi 2
Chebi 2
2026, Russia, Family, Comedy
Levsha
Levsha
2026, Russia, Adventure
Chainsaw Man - The Movie: Reze Arc
Chainsaw Man - The Movie: Reze Arc
2025, Japan, Action, Adventure, Animation
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more