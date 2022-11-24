Also known as

The Guardians of the Galaxy Holiday Special, The Guardians of the Galaxy: Holiday Special, A galaxis őrzői: Ünnepi különkiadás, A Marvel Studios Special Presentation: The Guardians of the Galaxy Holiday Special, Galaksinin Koruyucuları: Yılbaşı Özel, Galaktika qo'riqchilari: Bayram uchun maxsus, Guardianes de la Galaxia: El especial de las fiestas, Guardianes de la Galaxia: Especial de las fiestas, Guardianes de la Galaxia: Especial felices fiestas, Guardiões da Galáxia: Especial de Festas, Les Gardiens de la galaxie : Joyeuses fêtes, Les gardiens de la galaxie: Joyeuses Fêtes, Os Guardiões da Galáxia - Especial Boas Festas, Strážci Galaxie: Sváteční speciál, Strážcovia galaxie: Sviatočný špeciál, Strażnicy Galaktyki: Coraz bliżej święta, Οι Φύλακες του Γαλαξία: Εορταστικό αφιέρωμα, Вартові галактики: Різдвяний епізод, Вартові Галактики: Святковий спецвипуск, Стражи Галактики: Праздничный спецвыпуск, Чувари галаксије: Празнични специјал, ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー ホリデー・スペシャル, 星際異攻隊 聖誕特別篇, 銀河守護隊：假日特別版, Guardiões da Galáxia: Especial de Natal, Marvel Studios Apresenta Um Especial: Guardiões da Galáxia: Especial de Festas, ガーディアンズ・オブ・ギャラ クシー ホリデー・スペシャル, 銀河守護隊 假日特別版, אולפני מארוול מציגים: שומרי הגלאקסיה: ספיישל חג המולד, รวมพันธุ์นักสู้พิทักษ์จักรวาล ตอนพิเศษรับวันหยุด, 银河护卫队：假日特辑, 가디언즈 오브 갤럭시 홀리데이 스페셜, Guardians of the Galaxy Holiday Special, Marvel Studios présente : Les Gardiens de la Galaxie : Joyeuses Fêtes, Une présentation spéciale de Marvel Studios : Les Gardiens de la Galaxie : Joyeuses Fêtes, Стражи Галактики: Рождество, אולפני מארוול מציגים: שומרי הגלקסיה: ספיישל חג מולד, マーベル・スタジオ スペシャル・プレゼンテーション：ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー ホリデー・スペシャル, Marvel Studios’ Special Presentation: The Guardians of the Galaxy Holiday Special, Вартові галактики: Спеціальний святковий випуск, ガーディアンズ・オブ・ギャラ クシー ホリデー・スペシャル：2022

More