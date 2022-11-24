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Poster of The Guardians of the Galaxy Holiday Special
7.0
The Guardians of the Galaxy Holiday Special - Trailer
Kinoafisha Films The Guardians of the Galaxy Holiday Special
7.0

The Guardians of the Galaxy Holiday Special

, 2022
The Guardians of the Galaxy Holiday Special
USA / Action, Adventure, Comedy / 18+
Trailers
Poster of The Guardians of the Galaxy Holiday Special
7.0
The Guardians of the Galaxy Holiday Special - Trailer
The Guardians of the Galaxy Holiday Special  Trailer

Cast

Chris Pratt
Chris Pratt
Star-Lord
Zoe Saldana
Zoe Saldana
Dave Bautista
Dave Bautista
Drax
Bradley Cooper
Bradley Cooper
Rocket
Vin Diesel
Vin Diesel
Karen Gillan
Karen Gillan
Nebula
Pom Klementieff
Pom Klementieff
Mantis
Sean Gunn
Sean Gunn
Kraglin
Luke Klein
Young Peter Quill
Michael Rooker
Michael Rooker
Yondu
Maria Bakalova
Maria Bakalova
Cosmo the Dog
Rhett Miller
Bzermikitokolok
Director James Gunn
Writer Stan Lee, Jack Kirby, James Gunn, Jim Starlin, Larry Lieber
Composer John Murphy
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 44 minutes
Production year 2022
Online premiere 24 November 2022
World premiere 24 November 2022
Production Marvel Studios, Troll Court Entertainment
Also known as
The Guardians of the Galaxy Holiday Special, The Guardians of the Galaxy: Holiday Special, A galaxis őrzői: Ünnepi különkiadás, A Marvel Studios Special Presentation: The Guardians of the Galaxy Holiday Special, Galaksinin Koruyucuları: Yılbaşı Özel, Galaktika qo'riqchilari: Bayram uchun maxsus, Guardianes de la Galaxia: El especial de las fiestas, Guardianes de la Galaxia: Especial de las fiestas, Guardianes de la Galaxia: Especial felices fiestas, Guardiões da Galáxia: Especial de Festas, Les Gardiens de la galaxie : Joyeuses fêtes, Les gardiens de la galaxie: Joyeuses Fêtes, Os Guardiões da Galáxia - Especial Boas Festas, Strážci Galaxie: Sváteční speciál, Strážcovia galaxie: Sviatočný špeciál, Strażnicy Galaktyki: Coraz bliżej święta, Οι Φύλακες του Γαλαξία: Εορταστικό αφιέρωμα, Вартові галактики: Різдвяний епізод, Вартові Галактики: Святковий спецвипуск, Стражи Галактики: Праздничный спецвыпуск, Чувари галаксије: Празнични специјал, ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー ホリデー・スペシャル, 星際異攻隊 聖誕特別篇, 銀河守護隊：假日特別版, Guardiões da Galáxia: Especial de Natal, Marvel Studios Apresenta Um Especial: Guardiões da Galáxia: Especial de Festas, ガーディアンズ・オブ・ギャラ クシー ホリデー・スペシャル, 銀河守護隊 假日特別版, אולפני מארוול מציגים: שומרי הגלאקסיה: ספיישל חג המולד, รวมพันธุ์นักสู้พิทักษ์จักรวาล ตอนพิเศษรับวันหยุด, 银河护卫队：假日特辑, 가디언즈 오브 갤럭시 홀리데이 스페셜, Guardians of the Galaxy Holiday Special, Marvel Studios présente : Les Gardiens de la Galaxie : Joyeuses Fêtes, Une présentation spéciale de Marvel Studios : Les Gardiens de la Galaxie : Joyeuses Fêtes, Стражи Галактики: Рождество, אולפני מארוול מציגים: שומרי הגלקסיה: ספיישל חג מולד, マーベル・スタジオ スペシャル・プレゼンテーション：ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー ホリデー・スペシャル, Marvel Studios’ Special Presentation: The Guardians of the Galaxy Holiday Special, Вартові галактики: Спеціальний святковий випуск, ガーディアンズ・オブ・ギャラ クシー ホリデー・スペシャル：2022

Film rating

7.0
Rate 16 votes
6.9 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 
Updated 17 February 2026

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The Guardians of the Galaxy Holiday Special - Trailer
The Guardians of the Galaxy Holiday Special Trailer
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