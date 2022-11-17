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Poster of A Christmas Story Christmas
6.8
A Christmas Story Christmas - Trailer
Kinoafisha Films A Christmas Story Christmas
6.8

A Christmas Story Christmas

, 2022
A Christmas Story Christmas
Mexico, Hungary, Canada, USA / Family / 18+
Trailers
Poster of A Christmas Story Christmas
6.8
A Christmas Story Christmas - Trailer
A Christmas Story Christmas  Trailer

Cast

Zack Ward
Zack Ward
Peter Billingsley
Ralphie Parker
Mark Arnold
Mark Arnold
Julie Hagerty
Mrs. Parker
Ian Petrella
Erinn Hayes
Sandy Parker
River Drosche
Mark
Julianna Layne
Julie
Scott Schwartz
Flick
R. D. Robb
Schwartz
Ian Porter
Publisher
Sam Parks
Pulitzer Emcee
Director Clay Kaytis
Writer Jean Shepherd, Nick Schenk, Peter Billingsley, Clay Kaytis
Composer Jeff Morrow
Cast and Crew

Film details

Country Mexico / Hungary / Canada / USA
Runtime 1 hour 41 minutes
Production year 2022
Online premiere 17 November 2022
World premiere 17 November 2022
Release date
17 November 2022 Canada
8 December 2022 Germany
17 November 2022 Portugal M/12
8 December 2022 Romania AP
MPAA PG
Production Warner Bros., Legendary Pictures, Wild West Picture Show Productions
Also known as
A Christmas Story Christmas, Una navideña historia de Navidad, A Christmas Story Christmas: Leise rieselt der Stress, Câu Chuyện Giáng Sinh: 33 Năm Sau, Egy új karácsonyi történet, Ralphie, Świąteczny prezent pod choinkę, Uma História de Natal Natalina, Una nueva historia de Navidad, Une histoire de Noël à Noël, Різдвяна історія Різдва, Рождественская история: Рождество, A Christmas Story 3 - A Christmas Story Christmas, کریسمسی به یاد گذشته

Film rating

6.8
Rate 14 votes
6.7 IMDb
Updated 14 December 2022

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A Christmas Story Christmas - Trailer
A Christmas Story Christmas Trailer
A Christmas Story Christmas - Teaser
A Christmas Story Christmas Teaser
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