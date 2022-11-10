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YARKO v kino. Vypusk # 1
YARKO v kino. Vypusk # 1
, 2022
YARKO v kino. Vypusk # 1
Russia / Adventure, Fantasy, Comedy, Sport, Animation / 18+
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YARKO v kino. Vypusk # 1
Trailer
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Director
Vladimir Gerasimov
,
Maya Turkina
,
Arthur Merkulov
,
Vladimir I. Gerasimov
,
Mikhail Sherbakov
,
Ivan Shpulnikov
Writer
Inga Kirkizh
,
Oleg Kozyrev
,
Albina Mukhametzyanova
,
Tina Kandelaki
Composer
Egor Arkhipov
,
Igor Galakhov
,
Anton Garsiya
,
Georgiy Taradaykin
Cast and Crew
Animated film details
Country
Russia
Runtime
45 minutes
Production year
2022
World premiere
10 November 2022
Release date
10 November 2022
Russia
Централ Партнершип
Worldwide Gross
$17,660
Production
YARKO
Also known as
YARKO v kino. Vypusk # 1, ЯРКО в кино. Выпуск # 1: Яркие премьеры
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Chyort s portfelem
Comedy
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