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Poster of YARKO v kino. Vypusk # 1
YARKO v kino. Vypusk # 1 - Trailer
Kinoafisha Films YARKO v kino. Vypusk # 1

YARKO v kino. Vypusk # 1

, 2022
YARKO v kino. Vypusk # 1
Russia / Adventure, Fantasy, Comedy, Sport, Animation / 18+
Trailers
Poster of YARKO v kino. Vypusk # 1
YARKO v kino. Vypusk # 1 - Trailer
YARKO v kino. Vypusk # 1  Trailer
Director Vladimir Gerasimov, Maya Turkina, Arthur Merkulov, Vladimir I. Gerasimov, Mikhail Sherbakov, Ivan Shpulnikov
Writer Inga Kirkizh, Oleg Kozyrev, Albina Mukhametzyanova, Tina Kandelaki
Composer Egor Arkhipov, Igor Galakhov, Anton Garsiya, Georgiy Taradaykin
Cast and Crew

Animated film details

Country Russia
Runtime 45 minutes
Production year 2022
World premiere 10 November 2022
Release date
10 November 2022 Russia Централ Партнершип
Worldwide Gross $17,660
Production YARKO
Also known as
YARKO v kino. Vypusk # 1, ЯРКО в кино. Выпуск # 1: Яркие премьеры

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YARKO v kino. Vypusk # 1 - Trailer
YARKO v kino. Vypusk # 1 Trailer
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