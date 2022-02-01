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Poster of Chang jin hu zhi shui men qiao
5.7
Chang jin hu zhi shui men qiao - Dubbed trailer
Kinoafisha Films Chang jin hu zhi shui men qiao
5.7

Chang jin hu zhi shui men qiao

, 2022
Chang jin hu zhi shui men qiao
China / Action, Drama, History / 18+
Trailers
Poster of Chang jin hu zhi shui men qiao
5.7
Chang jin hu zhi shui men qiao - Dubbed trailer
Chang jin hu zhi shui men qiao  Dubbed trailer

Cast

Jacky Wu
Jacky Wu
Wu Qianli
Li Chen
Li Chen
Duan Yihong
Duan Yihong
Ping He
Zhu Yawen
Zhu Yawen
Jackson Yee
Wu Wanli
Michael Koltes
James K. Fergusson
Tom Markovic
Lieutenant Tim Chetwode
Rudy van Gelderen
Second Lieutenant Bradley Bixler
Matias Lorieri
US Marine Corps Commander
Dmitry Antonov
American soldier
Rovaif Babar
Budshead
John F. Cruz
General O.P. Smith
Director Tsui Hark, Chen Kaige, Dante Lam
Writer Jianxin Huang, Xiaolong Lan, Xiaojiang Quji
Composer Elliot Leung, Ye Li, Zhiyi Wang
Cast and Crew

Film details

Country China
Runtime 2 hours 33 minutes
Production year 2022
World premiere 1 February 2022
Release date
13 October 2022 Russia СБ Фильм
11 February 2022 Australia MA15+
1 February 2022 China
8 February 2022 France
18 February 2022 Great Britain 15
10 February 2022 Singapore NC16
Budget $200,000,000
Worldwide Gross $626,571,697
Production Bona Film Group, August 1st Film Studio, Huaxia Film Distribution
Also known as
Chang jin hu: Shui men qiao, Water Gate Bridge, Chang jin hu zhi shui men qiao, 1950　水門橋決戦, Changjin Gölündeki Savaş 2, La batalla del lago Changjin II, Lahing Changjini järve ääres 2, The Battle at Lake Changjin, The Battle at Lake Changjin II, The Battle at Lake Changjin: Water Gate Bridge, The Battle at Water Gate Bridge, Water Gate Brige, Битва на озере 2, 長津湖之水門橋, 长津湖之水门桥, The Battle at Lake Changjin II Water Gate Bridge, Захват дамбы Чосинского водохранилища, La Bataille du lac Changjin II, ยุทธการยึดสมรภูมิเดือด ภาค 2, 水門橋, 水门桥, Watergate Bridge

Film rating

5.7
Rate 11 votes
5.6 IMDb
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Updated 20 February 2026

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Chang jin hu zhi shui men qiao - Dubbed trailer
Chang jin hu zhi shui men qiao Dubbed trailer
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