ProductionBona Film Group, August 1st Film Studio, Huaxia Film Distribution
Also known as
Chang jin hu: Shui men qiao, Water Gate Bridge, Chang jin hu zhi shui men qiao, 1950 水門橋決戦, Changjin Gölündeki Savaş 2, La batalla del lago Changjin II, Lahing Changjini järve ääres 2, The Battle at Lake Changjin, The Battle at Lake Changjin II, The Battle at Lake Changjin: Water Gate Bridge, The Battle at Water Gate Bridge, Water Gate Brige, Битва на озере 2, 長津湖之水門橋, 长津湖之水门桥, The Battle at Lake Changjin II Water Gate Bridge, Захват дамбы Чосинского водохранилища, La Bataille du lac Changjin II, ยุทธการยึดสมรภูมิเดือด ภาค 2, 水門橋, 水门桥, Watergate Bridge