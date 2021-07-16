A passenger on a Hawaii bound airplane unleashes a deadly virus. Running out of fuel and with no airport allowing the plane to land, the captain and crew will take unprecedented measures to save the lives of their passengers.
|3 November 2022
|Russia
|Централ Партнершип
|3 November 2022
|Azerbaijan
|18+
|10 November 2022
|Germany
|16
|4 August 2022
|Hong Kong
|IIB
|16 August 2022
|Indonesia
|6 January 2023
|Japan
|3 November 2022
|Kazakhstan
|18+
|3 November 2022
|Kyrgyzstan
|16+
|4 August 2022
|Singapore
|PG13
|3 August 2022
|South Korea
|12
|12 August 2022
|Taiwan
|4 August 2022
|Thailand
|น18+
|16 March 2023
|UAE
|TBC