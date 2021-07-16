Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Emergency Declaration
7.3
Emergency Declaration - Dubbed trailer
Kinoafisha Films Emergency Declaration
7.3

Emergency Declaration

, 2021
Bisang seoneon
South Korea / Action, Drama, Thriller / 18+
Trailers
Poster of Emergency Declaration
7.3
Emergency Declaration - Dubbed trailer
Emergency Declaration  Dubbed trailer

Synopsis

A passenger on a Hawaii bound airplane unleashes a deadly virus. Running out of fuel and with no airport allowing the plane to land, the captain and crew will take unprecedented measures to save the lives of their passengers.

Cast

Song Kang-ho
Song Kang-ho
In-ho
Lee Byung-hun
Lee Byung-hun
Jae-hyeok
Jeon Do-yeon
Jeon Do-yeon
Sook-hee
Kim Nam-gil
Kim Nam-gil
Hyun-soo
Si-wan Im
Si-wan Im
Jin-seok
Kim So-jin
Hee-jin
Park Hae Joon
Park Hae Joon
Tae-su
Woo Mi-Hwa
Hye-yoon (In-ho's Wife)
Woo Mi-hwa
Hye-yoon (In-ho's Wife)
Hyeon Bong-shik
Hyeon Bong-shik
Detective Park Yun-cheol
Moon Sook
Moon Sook
Doctor Han
Director Han Jae-rim
Writer Han Jae-rim
Composer Byung-woo Lee
Cast and Crew

Film details

Country South Korea
Runtime 2 hours 21 minutes
Production year 2021
Online premiere 12 December 2022
World premiere 16 July 2021
Release date
3 November 2022 Russia Централ Партнершип
3 November 2022 Azerbaijan 18+
10 November 2022 Germany 16
4 August 2022 Hong Kong IIB
16 August 2022 Indonesia
6 January 2023 Japan
3 November 2022 Kazakhstan 18+
3 November 2022 Kyrgyzstan 16+
4 August 2022 Singapore PG13
3 August 2022 South Korea 12
12 August 2022 Taiwan
4 August 2022 Thailand น18+
16 March 2023 UAE TBC
Worldwide Gross $21,400,327
Production C-JeS Entertainment, Magnum9, Showbox Entertainment
Also known as
Bisang seoneon, Emergency Declaration, Emergencia en el aire, Чрезвычайная ситуация, 緊急迫降, Acil İniş, Alerta de Emergência, Ārkārtas stāvoklis, Aterizare de urgență, Bisangsuneon, Declaración de Emergencia, Défense d'atterrir, Der Todesflug, Hạ Cánh Khẩn Cấp, Protokół bezpieczeństwa, 非常宣言, إعلان الطوارئ, 紧急迫降, اعلام وضعیت اضطراری, ไฟลต์คลั่ง ฝ่านรกชีวะ, Bisangseongeon

Film rating

7.3
Rate 27 votes
6.8 IMDb
Write review
Place in the rating
In overall ranking  1466 In the Action genre  324 In the Drama genre  663 In the Thriller genre  266 In films of South Korea  35 In films of 2021  38
Updated 19 February 2026

Film Trailers

All trailers
Emergency Declaration - Dubbed trailer
Emergency Declaration Dubbed trailer
All trailers All Top Trailers on Our Channel
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Similar films for Emergency Declaration

Midnight
Midnight Crime, Thriller
2021, South Korea
7.0
The Grotesque Mansion
The Grotesque Mansion Horror, Mystery, Thriller
2021, South Korea
6.0
Hard Hit
Hard Hit Drama, Thriller
2021, South Korea
6.0
Spiritwalker
Spiritwalker Action, Fantasy
2020, South Korea
6.0
Dam 999
Dam 999 Adventure, Drama, Sci-Fi
2011, India / Singapore
3.0
Herb
Herb Drama
2007, South Korea
7.0
The Host
The Host Action, Horror, Sci-Fi, Fantasy, Drama, Adventure, Thriller, Comedy
2006, South Korea
7.0
J.S.A.: Joint Security Area
J.S.A.: Joint Security Area Thriller, Drama, War
2000, South Korea
7.0
Misconduct
Misconduct Drama, Thriller
2016, USA
5.0
The Age of Shadows
The Age of Shadows Drama, Thriller
2016, South Korea
7.0
Bittersweet Life / Dalkomhan insaeng
Bittersweet Life / Dalkomhan insaeng Drama, Action
2005, South Korea
7.0
Sympathy for Mr. Vengeance
Sympathy for Mr. Vengeance Action, Drama
2002, South Korea
7.0
Spider-Man: Brand New Day
Spider-Man: Brand New Day
2026, USA, Action, Adventure, Fantasy, Sci-Fi
The Odyssey
The Odyssey
2026, USA, Adventure, Fantasy, Action
Michael
Michael
2026, USA, Biography, Drama, Music, History
Moonzy the Movie
Moonzy the Movie
2026, Russia, Animation, Children's, Family
Mutiny
Mutiny
2026, USA, Action, Thriller, Crime
Posledniy bogatyr. Kolobok
Posledniy bogatyr. Kolobok
2026, Russia, Family, Fantasy
Smeshariki. Skvoz vselennye
Smeshariki. Skvoz vselennye
2026, Russia, Sci-Fi, Adventure
Moana
Moana
2026, USA, Adventure, Comedy, Family
Sacrifice
Sacrifice
2026, USA, Adventure, Comedy, Action
Almaz «Serdce Persii»
Almaz «Serdce Persii»
2026, Russia, Comedy, Family, Adventure, Crime
Hive
Hive
2026, Canada, Horror, Detective, Sci-Fi
Obsession
Obsession
2025, USA, Horror
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more