Poster of Wire Room
IMDb Rating: 3.7
Wire Room

Wire Room

Wire Room 18+
Wire Room  trailer in russian
Country USA
Runtime 1 hour 36 minutes
Production year 2022
Online premiere 2 September 2022
World premiere 2 September 2022
15 August 2024 Israel
2 September 2022 Portugal M/16
MPAA R
Production Emmett/Furla Oasis Films, End 2 End Productions, Five Star Films
Wire Room, Bajo vigilancia, Sala de comunicaciones, Sala de Espionagem, Milkoud Be'Khadar Ha'Bakara, Na podsłuchu, Pealtkuulamine, Táv-felügyelő, Távfelügyelő, Wire Room - Sorvegliato speciale, Κέντρο επιχειρήσεων, Под наблюдением, ワイヤー・ルーム, 監控救援
Director
Matt Eskandari
Cast
Kevin Dillon
Kevin Dillon
Bruce Willis
Bruce Willis
Texas Battle
Texas Battle
John D. Hickman
Oliver Trevena
Oliver Trevena
3.6
3.7 IMDb
Quotes
Eddie Flynn You're gonna help me get out of here alive. And then I'm gonna pull a Keyser Soze, ride into the sunset.
Wire Room Trailer in russian
