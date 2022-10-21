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Poster of The Man from Rome
5.5
The Man from Rome - Dubbed trailer
Kinoafisha Films The Man from Rome
5.5

The Man from Rome

, 2022
The Man from Rome
Spain, Colombia, USA / Detective, Thriller / 18+
Trailers
Poster of The Man from Rome
5.5
The Man from Rome - Dubbed trailer
The Man from Rome  Dubbed trailer

Cast

Richard Armitage
Richard Armitage
Quart
Franco Nero
Franco Nero
El Papa
Paul Freeman
Padre Príamo Ferro
Carlos Cuevas
Carlos Cuevas
Padre Cooey
Fionnula Flanagan
Fionnula Flanagan
Duquesa Cruz Bruner
Amaia Salamanca
Amaia Salamanca
Macarena Bruner
Paul Guilfoyle
Paul Guilfoyle
Monseñor Paolo Spada
Rodolfo Sancho
Pencho Gavira
Alicia Borrachero
Gris Marsala
Víctor Mallarino
Comisionado Navajo
Director Sergio Dow
Writer Adrian Bol, Beth Bollinger, Gretchen Cowan, Sergio Dow
Composer Roque Baños
Cast and Crew

Film details

Country Spain / Colombia / USA
Runtime 1 hour 56 minutes
Production year 2022
Online premiere 21 October 2022
World premiere 21 October 2022
Release date
21 October 2022 Denmark 15
21 October 2022 Spain 12
Budget €7,500,000
Worldwide Gross $542,145
Production A Film Location Company, Amazon Prime Video, Augustus Color
Also known as
The Man from Rome, La piel del tambor, Conspiraţia din Sevilla, Covjek iz Rima, Człowiek z Rzymu, The Man from Rome - Der Vatikan Code, Το αίνιγμα της Σεβίλλης, Людина з Риму, Человек из Рима

Film rating

5.5
Rate 14 votes
5.2 IMDb
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The Man from Rome - Dubbed trailer
The Man from Rome Dubbed trailer
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