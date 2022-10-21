Cast
Paul Freeman
Padre Príamo Ferro
Rodolfo Sancho
Pencho Gavira
Alicia Borrachero
Gris Marsala
Víctor Mallarino
Comisionado Navajo
Cast and Crew
Director
Sergio Dow
Writer
Adrian Bol, Beth Bollinger, Gretchen Cowan, Sergio Dow
Composer
Roque Baños
Film details
Country
Spain / Colombia / USA
Runtime
1 hour 56 minutes
Production year
2022
Online premiere
21 October 2022
World premiere
21 October 2022
Release date
|21 October 2022
|Denmark
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|15
|21 October 2022
|Spain
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|12
Budget
€7,500,000
Worldwide Gross
$542,145
Production
A Film Location Company, Amazon Prime Video, Augustus Color
Also known as
The Man from Rome, La piel del tambor, Conspiraţia din Sevilla, Covjek iz Rima, Człowiek z Rzymu, The Man from Rome - Der Vatikan Code, Το αίνιγμα της Σεβίλλης, Людина з Риму, Человек из Рима