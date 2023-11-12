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Poster of Wish
6.3
Wish - Trailer
Kinoafisha Films Wish
6.3

Wish

, 2023
Wish
USA / Animation, Fantasy, Comedy, Adventure, Family / 18+
Trailers
Poster of Wish
6.3
Wish - Trailer
Wish  Trailer

Synopsis

Wish will follow a young girl named Asha who wishes on a star and gets a more direct answer than she bargained for when a trouble-making star comes down from the sky to join her.

Cast

Ariana DeBose
Ariana DeBose
Asha
Alan Tudyk
Alan Tudyk
Valentino
Chris Pine
Chris Pine
Magnifico
Natasha Rothwell
Natasha Rothwell
Sakina
Victor Garber
Victor Garber
Sabino
Angelique Cabral
Amaya
Jennifer Kumiyama
Dahlia
Harvey Guillen
Harvey Guillen
Gabo
Niko Vargas
Hal
Evan Peters
Evan Peters
Simon
Director Chris Buck
Writer Jennifer Lee, Carlos López Estrada, Allison Moore, Chris Buck, Fawn Veerasunthorn
Composer Dave Metzger
Cast and Crew

Animated film details

Country USA
Runtime 1 hour 35 minutes
Production year 2023
Online premiere 23 January 2024
World premiere 12 November 2023
Release date
24 November 2023 Andorra
4 January 2024 Argentina
23 November 2023 Armenia
26 December 2023 Australia PG
30 November 2023 Austria
23 November 2023 Azerbaijan 6+
22 November 2023 Belgium
23 November 2023 Brazil
24 November 2023 Bulgaria
24 November 2023 Cameroon
22 November 2023 Canada PG
24 November 2023 China
23 November 2023 Croatia
23 November 2023 Czechia
23 November 2023 Denmark
24 November 2023 Estonia
24 November 2023 Finland Tulossa
22 November 2023 France
23 November 2023 Georgia PG
23 November 2023 Germany
24 November 2023 Great Britain
23 November 2023 Greece
21 December 2023 Hong Kong I
23 November 2023 Hungary
24 November 2023 Iceland Unrated
22 November 2023 Indonesia
24 November 2023 Ireland
23 November 2023 Israel
21 December 2023 Italy
15 December 2023 Japan
23 November 2023 Kazakhstan
13 November 2023 Kuwait
23 November 2023 Kyrgyzstan
22 December 2023 Latvia (none)
24 November 2023 Lithuania
23 November 2023 Mexico
23 November 2023 Moldova AG
23 November 2023 Montenegro
22 November 2023 Netherlands
26 December 2023 New Zealand PG
24 November 2023 Norway
22 November 2023 Philippines
24 November 2023 Poland
23 November 2023 Portugal
22 November 2023 Puerto Rico PG
17 November 2023 Romania o.A.
23 November 2023 Serbia
23 November 2023 Singapore
30 November 2023 Slovakia U
3 January 2024 South Korea
24 November 2023 Spain
8 December 2023 Sweden 7
29 November 2023 Switzerland
29 December 2023 Taiwan
22 November 2023 Tajikistan
23 November 2023 Thailand
24 November 2023 Turkey
23 November 2023 UAE TBC
22 November 2023 USA
23 November 2023 Ukraine
23 November 2023 Uzbekistan
24 November 2023 Viet Nam
Budget $200,000,000
Worldwide Gross $254,997,360
Production Walt Disney Pictures, Walt Disney Animation Studios, Hurwitz Creative
Also known as
Wish, Wish: El poder de los deseos, Wish: O Poder dos Desejos, Želja, Заветное желание, Arzu, Điều Ước, Dilek, Ha'Mish'alla, Kívánság, Le Souhait: Asha et la bonne étoile, Önskan, Ønske, Ønsket, Ósk, Přání, Soov, Toive, Untitled Disney Animation, Vēlēšanās, Wish : Asha et la Bonne Étoile, Wish: El poder dels desitjos, Życzenie, Ευχή, Бажання, Жаданне, Желание, Желба, Жеља, ウィッシュ, 心愿, 愿望, 星愿, 星願, 星願奇緣, 许愿, 许愿星, 魔法宠物, Le Souhait : Asha et la Bonne Étoile, آرزو, Disney's WIsh, 星愿奇缘

Cartoon rating

6.3
Rate 26 votes
5.5 IMDb
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Place in the rating
In overall ranking  2980 In the Animation genre  355 In the Fantasy genre  210 In the Comedy genre  783 In the Adventure genre  564 In the Family genre  298 In films of USA  1799 In films of 2023  184
Updated 26 February 2026

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Quotes

Asha [as Valentino eats some of Star's fairy dust] Wha-what are you doing? Valentino, don't eat that!
Valentino [suddenly speaking] It didn't work. When does the magic happen?
[realizes he can now talk]
Valentino Ah! I'm talking! I'm talking! Who knew my voice would be this low?
Showtimes Currently, the animated film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
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