Wish will follow a young girl named Asha who wishes on a star and gets a more direct answer than she bargained for when a trouble-making star comes down from the sky to join her.
|24 November 2023
|Andorra
|4 January 2024
|Argentina
|23 November 2023
|Armenia
|26 December 2023
|Australia
|PG
|30 November 2023
|Austria
|23 November 2023
|Azerbaijan
|6+
|22 November 2023
|Belgium
|23 November 2023
|Brazil
|24 November 2023
|Bulgaria
|24 November 2023
|Cameroon
|22 November 2023
|Canada
|PG
|24 November 2023
|China
|23 November 2023
|Croatia
|23 November 2023
|Czechia
|23 November 2023
|Denmark
|24 November 2023
|Estonia
|24 November 2023
|Finland
|Tulossa
|22 November 2023
|France
|23 November 2023
|Georgia
|PG
|23 November 2023
|Germany
|24 November 2023
|Great Britain
|23 November 2023
|Greece
|21 December 2023
|Hong Kong
|I
|23 November 2023
|Hungary
|24 November 2023
|Iceland
|Unrated
|22 November 2023
|Indonesia
|24 November 2023
|Ireland
|23 November 2023
|Israel
|21 December 2023
|Italy
|15 December 2023
|Japan
|23 November 2023
|Kazakhstan
|13 November 2023
|Kuwait
|23 November 2023
|Kyrgyzstan
|22 December 2023
|Latvia
|(none)
|24 November 2023
|Lithuania
|23 November 2023
|Mexico
|23 November 2023
|Moldova
|AG
|23 November 2023
|Montenegro
|22 November 2023
|Netherlands
|26 December 2023
|New Zealand
|PG
|24 November 2023
|Norway
|22 November 2023
|Philippines
|24 November 2023
|Poland
|23 November 2023
|Portugal
|22 November 2023
|Puerto Rico
|PG
|17 November 2023
|Romania
|o.A.
|23 November 2023
|Serbia
|23 November 2023
|Singapore
|30 November 2023
|Slovakia
|U
|3 January 2024
|South Korea
|24 November 2023
|Spain
|8 December 2023
|Sweden
|7
|29 November 2023
|Switzerland
|29 December 2023
|Taiwan
|22 November 2023
|Tajikistan
|23 November 2023
|Thailand
|24 November 2023
|Turkey
|23 November 2023
|UAE
|TBC
|22 November 2023
|USA
|23 November 2023
|Ukraine
|23 November 2023
|Uzbekistan
|24 November 2023
|Viet Nam