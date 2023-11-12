Also known as

Wish, Wish: El poder de los deseos, Wish: O Poder dos Desejos, Želja, Заветное желание, Arzu, Điều Ước, Dilek, Ha'Mish'alla, Kívánság, Le Souhait: Asha et la bonne étoile, Önskan, Ønske, Ønsket, Ósk, Přání, Soov, Toive, Untitled Disney Animation, Vēlēšanās, Wish : Asha et la Bonne Étoile, Wish: El poder dels desitjos, Życzenie, Ευχή, Бажання, Жаданне, Желание, Желба, Жеља, ウィッシュ, 心愿, 愿望, 星愿, 星願, 星願奇緣, 许愿, 许愿星, 魔法宠物, Le Souhait : Asha et la Bonne Étoile, آرزو, Disney's WIsh, 星愿奇缘

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