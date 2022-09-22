The Enforcer
The Enforcer
18+
Country
USA
Runtime
1 hour 31 minutes
Production year
2022
Online premiere
22 September 2022
World premiere
22 September 2022
Release date
|22 September 2022
|Russia
| Global Film
|
|22 September 2022
|Azerbaijan
|
|18+
|28 September 2022
|Denmark
|
|
|6 January 2023
|Great Britain
|
|18
|22 September 2022
|Greece
|
|K15
|22 September 2022
|Kazakhstan
|
|18+
|22 September 2022
|Kyrgyzstan
|
|16+
|23 September 2022
|Latvia
|
|N16
|22 September 2022
|Portugal
|
|M/16
|9 December 2022
|Spain
|
|
|22 September 2022
|Sweden
|
|15
|22 September 2022
|Ukraine
|
|16+
MPAA
R
Worldwide Gross
$1,264,605
Production
Born to Burn Films, Millenium Media Group, Millennium Media
Also known as
The Enforcer, El asesino perfecto, El protector, O Assassino Perfeito, A végrehajtó, Le protecteur, Me'ever La'Khok, Mõjutaja, Pora odkupienia, Το συνδικάτο, Барракуда, Покаяння, 인포서, 終極制裁者, 黑街執法者
Концовка трогательна
Сюжет понятен