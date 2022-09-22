Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of The Enforcer
1 poster
Kinoafisha Films The Enforcer

The Enforcer

The Enforcer 18+
Напомним о выходе в прокат
The Enforcer - second trailer in russian
The Enforcer  second trailer in russian
Country USA
Runtime 1 hour 31 minutes
Production year 2022
Online premiere 22 September 2022
World premiere 22 September 2022
Release date
22 September 2022 Russia Global Film
22 September 2022 Azerbaijan 18+
28 September 2022 Denmark
6 January 2023 Great Britain 18
22 September 2022 Greece K15
22 September 2022 Kazakhstan 18+
22 September 2022 Kyrgyzstan 16+
23 September 2022 Latvia N16
22 September 2022 Portugal M/16
9 December 2022 Spain
22 September 2022 Sweden 15
22 September 2022 Ukraine 16+
MPAA R
Worldwide Gross $1,264,605
Production Born to Burn Films, Millenium Media Group, Millennium Media
Also known as
The Enforcer, El asesino perfecto, El protector, O Assassino Perfeito, A végrehajtó, Le protecteur, Me'ever La'Khok, Mõjutaja, Pora odkupienia, Το συνδικάτο, Барракуда, Покаяння, 인포서, 終極制裁者, 黑街執法者
Director
Richard Hughes
Richard Hughes
Cast
Kate Bosworth
Kate Bosworth
Antonio Banderas
Antonio Banderas
Mark Smith
Mark Smith
Zolee Griggs
Zolee Griggs
Manos Gavras
Manos Gavras
Cast and Crew
Similar films for The Enforcer
Stoic 5.6
Stoic (2017)
Drone 5.4
Drone (2017)
The Survival Game 3.5
The Survival Game (2012)
Code Name Banshee 3.9
Code Name Banshee (2022)
The Big Bang 5.1
The Big Bang (2010)
Angel Has Fallen 7.0
Angel Has Fallen (2019)
The Hurricane Heist 6.1
The Hurricane Heist (2017)
Haywire 6.3
Haywire (2011)
Assassins 6.4
Assassins (1995)
Black Butterfly 6.4
Black Butterfly (2017)
Machete Kills 5.9
Machete Kills (2013)
Once Upon a Time in Mexico 6.5
Once Upon a Time in Mexico (2003)

Film rating

5.8
Rate 13 votes
5.4 IMDb
Write review
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Film Reviews

Yana Mylnikova 22 September 2022, 23:48
Фильм понравился
Концовка трогательна
Сюжет понятен
Film Trailers All trailers
The Enforcer - second trailer in russian
The Enforcer Second trailer in russian
Все трейлеры All Top Trailers on Our Channel
Stills
Avatar 3
Avatar 3
2025, USA, Sci-Fi, Fantasy, Action, Adventure
Marty Supreme
Marty Supreme
2025, USA, Drama, History
Zootopia 2
Zootopia 2
2025, USA, Adventure, Animation, Comedy
The Housemaid
The Housemaid
2025, USA, Thriller
Greenland: Migration
Greenland: Migration
2026, Great Britain / USA, Thriller, Sci-Fi, Action, Adventure
Return to Silent Hill
Return to Silent Hill
2026, USA, Horror
Kommentiruy eto
Kommentiruy eto
2026, Russia, Comedy
Levsha
Levsha
2026, Russia, Adventure
Chebi 2
Chebi 2
2026, Russia, Family, Comedy
Papa mozhet
Papa mozhet
2026, Russia, Family, Comedy
Zolotoy dubl
Zolotoy dubl
2026, Russia, Sport, Drama
Charlie the Wonderdog
Charlie the Wonderdog
2026, Canada, Animation, Comedy, Family
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more