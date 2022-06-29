Menu
6.1 IMDb Rating: 6.3
En roue libre

En roue libre

En roue libre 18+
Country France
Runtime 1 hour 29 minutes
Production year 2022
Online premiere 29 September 2022
World premiere 29 June 2022
Release date
15 September 2022 Russia Капелла Фильм
29 June 2022 France U
15 September 2022 Kazakhstan
29 June 2022 Sweden 15
Worldwide Gross $551,894
Production The Film, Anomalie, Memento Films Production
Also known as
En roue libre, Freestyle, En caída libre, Tudo Sob Descontrole, Поехали!, 卡在車上
Director
Didier Barcelo
Cast
Marina Foïs
Benjamin Voisin
Albert Delpy
Jean-Pierre Martins
Candice Bouchet
6.1
6.3 IMDb
