Poster of Мій дідусь – Дід Мороз
1 poster
Kinoafisha Films Мій дідусь – Дід Мороз

Мій дідусь – Дід Мороз

Мій дідусь – Дід Мороз 18+
Напомним о выходе в прокат
Country Ukraine
Runtime 1 hour 25 minutes
Production year 2021
Online premiere 24 December 2020
World premiere 24 December 2020
Release date
6 January 2022 Kazakhstan 6+
2 December 2022 Latvia U
2 December 2022 Lithuania (none)
2 December 2021 Ukraine 0+
Budget $155,500
Worldwide Gross $38,671
Production Bad Karma Production
Also known as
My Grandpa is Santa, Mano senelis - Kalėdų senelis, Miy didus - Did Moroz, Мій Дідусь - Дід Мороз, Мой Дедушка - Дед Мороз
Director
Serhii Shliakhtiuk
Cast
Lev Pichakhchi
Natali Bader
Diana Gloster
Dasha Dubrovska
Vadim Michkovskii
Cast and Crew

Film rating

6.9
Rate 10 votes
6.6 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
